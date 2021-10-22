ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае, который планировал совершить сторонник запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство".

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, задержанный сторонник ИГ планировал совершить подрыв самодельного взрывного устройства на объекте транспортной инфраструктуры края.

На кадрах оперативного видео показано задержание спецназом ЦСН ФСБ предполагаемого террориста, а также обнаруженное самодельное взрывное устройство, которое он готовил к применению.

Судя по оперативным кадрам, СВУ представляло из себя пятилитровую пластиковую бутылку из-под воды, которая должна была быть наполнена взрывчатым веществом и металлическими саморезами в качестве поражающих элементов. Подрыв такой бомбы массой в несколько килограммов в общественном транспорте или на остановке привел бы к большому количеству жертв.

По данным ЦОС ФСБ, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям УК о приготовление к террористическому акту и незаконном изготовлении взрывчатых веществ или взрывных устройств. Как отметили в спецслужбе, оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются. Не исключено, что у несостоявшегося подрывника могли быть сообщники.