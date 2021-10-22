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22.10.2021 18:26
Рубрика: Происшествия

Более четырех тысяч псковичей остались без электричества из-за циклона

Текст: Светлана Песоцкая (Псковская область)

В нескольких районах Псковской области из-за непогоды произошли отключения электроснабжения. Дождь, град и сильный порывистый ветер принес в регион циклон "Игнац".

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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Как сообщили в пресс-службе администрации области, без электричества остались некоторые населенные пункты в Гдовском, Плюсском, Струго-Красненском, Куньинском, Невельском, Пустошкинском районах и ряде других муниципалитетов.

По данным губернатора области Михаила Ведерникова, без электроснабжения в регионе остались более 4 тысяч человек. Сейчас идет работа по ликвидации последствий удара стихии, линии электропередач восстанавливают 76 бригад Псковского филиала "Россети Северо-Запад", в составе которых 268 специалистов и 78 единиц техники.

В помощь псковским энергетикам направлено семь бригад из Вологодской области. Специалисты будут работать до полной ликвидации всех последствий циклона.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Псковская область

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