Как изменилась жизнь петербурженки после выигрыша в 500 млн рублей

Пенсионерка из Петербурга, которой посчастливилось выиграть в лотерею огромную сумму денег, рассказала, как изменилась ее жизнь после выигрыша и на что она его потратила.

Любовь Догорова - участница новогоднего розыгрыша в лотерею. До этого знакового в жизни события она подрабатывала гардеробщицей, поддерживая небогатый семейный бюджет. Когда женщина узнала, что стала обладательницей 500 миллионов рублей, она была и шокирована, и обрадована одновременно. Тем более, что такое случилось с ней впервые. До этого во всех розыгрышах и лотереях она не получала ни одного крупного выигрыша. Все, что имела в жизни, добивалась собственным трудом.

- Только потом я поняла, что это подарок судьбы, который решит много проблем, - говорит она. Наша семья теперь может позволить себе многое. Но мы люди скромные, поэтому тратим средства рационально. Благодаря выигрышу я спокойна не только за себя, но и за своих близких. Выигрыш облегчил нашу жизнь.

По ее словам, решение о том, как нужно распорядиться деньгами, петербурженка принимала самостоятельно. Советовалась только с семьей, с сыном.

- Мы люди старого поколения, у нас другие ценности, - пояснила женщина. - Конечно приятно жить красиво, в красивом доме, покупать что хочешь, но главное - это семья, любовь, уважение, взаимопомощь, друзей. Я знаю цену деньгам и уверена - деньги должны служить человеку, а не быть целью его жизни.

Теперь благодаря выигрышу пенсионерка позволила себе не работать. Отдыхает в санаториях, посещает театры, больше уделяет времени и внимания своему здоровью и здоровью близких, думает о будущем внуков.

- Но все в разумных рамках, без излишеств, - говорит Любовь Догорова. - Мы купили еще одну квартиру. Она ближе к центру, в красивом доме с лифтом и пандусами. Мне нравится вид из окна. Но и прежняя квартира нам дорога - почти 30 лет мы с супругом там провели, поэтому мы ее продавать не будем и частенько там бываем. Знаете - там все свое, родное.

И в целом жизнь осталась в прежнем круге общения. Все любимые люди всегда рядом: семья, сын, родственники, подруги. Она продолжает и сейчас ради интереса покупать лотерейные билеты, дарит их близким на праздники и от души желает, чтобы и им так повезло.

Везет пока не всем: Догорова остается рекордсменкой по выигрышам в северной столице. Впрочем, как пояснили в компании "Столото", Санкт-Петербург и Ленинградская область стабильно попадают в топ-3 по общей сумме выигрышей участников государственных лотерей. В 2020 году петербуржцы в совокупности выиграли более одного миллиарда рублей.