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22.10.2021 14:11
Рубрика: Общество

На Новгородчине введут дополнительные нерабочие дни и закроют ТЦ

Текст: Вера Черенева

В Новгородской области вводятся нерабочие дни с 25 октября по 7 ноября. Соответствующее решение власти региона приняли из-за лавинообразного роста числа заболевших коронавирусом, заявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин на заседании оперштаба по противодействию распространению COVID-19.

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Ежедневно в регионе фиксируется более 200 новых случаев коронавируса, для области - это очень много, медицинская система перегружена. Чтобы прервать цепочки заболеваемости в трудовых коллективах, власти региона вводят дополнительные нерабочие дни.

В этот период в обычном режиме продолжат функционировать предприятия, ответственные за жизнеобеспечение региона, в частности, это компании из сфер ЖКХ, строительства, обороны, транспорта.

Все предприятия, которые не подпадают под этот список, смогут работать, но при условии, что сотрудники при посещении организации будут предъявлять QR-код, подтверждающий факт вакцинации или перенесенной болезни.

Власти региона предупредили владельцев компаний, что если они допустят нахождение на рабочих местах сотрудников без QR-кодов, и затем эти люди заразятся, то компании ждут самые суровые меры административного воздействия.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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На период нерабочих дней в сферах услуг и общепита вводится режим COVID-free. Например, кафе и рестораны смогут работать, но только при условии, что в заведениях работает привитый или переболевший персонал, а все посетители предъявляют QR-коды. В таком же формате разрешено работать фитнес-клубам. Театры смогут продолжить свою работу при заполняемости залов до 50 процентов, всем зрителям придется предъявлять антиковидные документы. В таком же режиме смогут вести свою деятельность кинотеатры в отдельно стоящих зданиях. А вот кинокомплексы в торговых центрах будут закрыты. Более того, на период нерабочих дней власти закроют все ТЦ в регионе.

Не будут работать бассейны, запрещено проведение спортивных мероприятий.

Парикмахерские, салоны красоты, бани смогут принимать посетителей только по предварительной записи и работать в режиме COVID-free.

Все детские комнаты будут закрыты, работа кружков и секций прекращается.

Банкеты запрещены. В ЗАГСы молодоженам разрешили пригласить лишь одного фотографа.

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