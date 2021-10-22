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22.10.2021 15:31
Рубрика: Происшествия

На Петербург обрушился ураган

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Порывы ветра в районе Кронштадта достигли 24 метров в секунду, а в акватории Финского залива - 33. Об этом сообщил на своей странице в Facebook ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
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Ураганный ветер вызвал подъем воды в Неве. Дамба, защищающая Петербург от наводнений, закрыта со вчерашнего дня. На Кронштадтском корабельном фарватере остановлено движение судов, передали в Дирекции комплекса защитных сооружений Северной столицы.

Все парки и скверы закрыты. Городское управление МЧС обратилось к горожанам с просьбой не ходить под деревьями и вблизи дорожных знаков и не парковать машины.

Комитет по благоустройству Петербурга проинформировал, что только в городских парках повалено 37 деревьев. Порывы ветра столь сильны, что ломают не только старые и сухие деревья, но и вполне сильные. Например, в Малоохтинском парке рухнула ива с диаметром ствола более одного метра.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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