В Калининграде шторм повалил более тридцати деревьев

Шторм из Северной Европы, вызванный циклоном "Хендрик", прошел по Калининградской области. Сильнее всего он бушевал в ночь с 21 на 22 октября.

По данным калининградского гидрометцентра, усиление юго-западного, западного ветра составило до 25-27 м/с, на побережье Балтийского моря - до 30 м/с. К утру пятницы ветер уменьшился до 11 м/с, на побережье - до двадцати.

Как сообщили в пресс-службе администрации Калининграда, на данный момент известно, что в городе за ночь упали 33 дерева и восемь крупных ветвей, из-за чего пострадали пять зданий и 11 автомобилей, оборваны провода, не работает более 2000 светоточек. Уровень воды в реке Преголя превышен на 97 сантиметров.

Так, с территории генерального консульства Литвы упала береза и повредила автомобиль, частично перекрыв улицу Пролетарскую. На улицах Баумана, Космонавта Леонова, Интернациональной, Лукашова, Багратиона деревья упали на жилые дома, а в районе Сельма - на железнодорожные пути.

Информация все время обновляется. В этот список не попали ЧП, не повлиявшие на жизнедеятельность города. Последствия шторма оперативно устраняются. Как сообщили в Центре обработки вызовов системы-112, во всех случаях обошлось без пострадавших.