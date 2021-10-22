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22.10.2021 14:12
Рубрика: Происшествия

В Ленобласти убийцу и насильника 10-летней девочки нашли спустя 13 лет

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

В Ленинградской области спустя 13 лет удалось установить преступника, который убил и изнасиловал 10-летнюю девочку. Как сообщили в региональном Следственном управлении СК России, им оказался ранее не судимый житель Кингисеппа. Сейчас мужчине 56 лет, на момент совершения преступления было 43.

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Тело девочки с признаками насильственной смерти было обнаружено в июле 2008 года в лесном массиве городского парка отдыха "Романовка". Сразу установить подозреваемого не удалось, производство по делу было приостановлено и возобновлено спустя восемь лет, в 2016 году.

- Проведен системный анализ противоречий, имеющихся в деле показаний проходящих по делу лиц, составлен психологический портрет каждого человека, который имел отношение к потерпевшей, а также проведен ряд сложных судебных экспертиз, - рассказали о ходе следствия в региональном управлении СК. - Их заключения помогли следователям в совокупности с другими доказательствами восстановить картину произошедшего и установить лицо, причастное к данному преступлению.

Виновность мужчины подтверждена совокупностью следственно-оперативных мероприятий, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Причем, поскольку преступление было совершено в 2008 году, обвинение будет сформулировано по статьям 105 УК РФ "Убийство малолетней, сопряженное с изнасилованием" и 131 УК РФ "Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста" в редакции, действовавшей до 1 сентября 2014 года.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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