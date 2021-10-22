В Ленобласти ввели QR-коды в гостиницах, театрах и музеях

В Ленинградской области при посещении общественных мест или при заселении в гостиницы начнут требовать антиковидные документы. Это следует из постановления регионального правительства по противодействию пандемии.

В регионе, напомним, действует принцип "светофора". Районы с самым высоким уровнем заболеваемости относятся к "красной зоне", со средним - к "желтой". И там, где ситуация относительно благополучная, к "зеленой" зоне. Антиковидные документы начнут требовать в "красной" и "желтой" зонах.

Причем, в "красной" зоне это правило вступает в силу с 30 октября. К слову, сейчас, к районам с самой сложной обстановкой относят Выборгский, Всеволожский, Гатчинский, Лодейнопольский, Приозерский, Сланцевский и Тихвинский районы, а также город Сосновый Бор. Это самые густонаселенные территории, к тому же, они лидеры по приему туристов.

С 30 октября заселиться в местные гостиницы, посетить театры, кинотеатры, музеи, попасть на цирковое представление или на концерт, можно только на основании документа о вакцинации или перенесенном заболевании. Причем, помимо самого QR-кода или справки из поликлиники у гражданина могут потребовать удостоверение личности. Также принимаются ПЦР-тесты, сделанные не ранее чем за три дня до предъявление. Аналогичное требование вводится для посещения спортивных организаций и бассейнов.

В "желтой" зоне, к которой отнесены Бокситогорский, Волосовский, Кировский, Лужский, Подпорожский и Тосненский районы, антиковидные документы начнут требовать с 15 ноября.