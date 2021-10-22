В Петербурге двухлетний ребенок отравился наркотиком

В Красносельском районе Петербурга двухлетний ребенок попал в больницу после отравления неизвестным наркотическим веществом. Уголовное дело возбуждено в отношении отца мальчика по статье 125 УК РФ "Оставление в опасности", сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Полицию о произошедшем поставили в известность врачи больницы, куда ребенок поступил в тяжелом состоянии с острым отравлением.

- Установлено, что по недосмотру родителей мальчик съел неизвестное наркотическое вещество, - уточнили в главке.

Сейчас 36-летний мужчина находится под подпиской о невыезде.