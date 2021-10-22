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22.10.2021 13:53
Рубрика: Происшествия

В Петербурге двухлетний ребенок отравился наркотиком

Текст: Мария Голубкова

В Красносельском районе Петербурга двухлетний ребенок попал в больницу после отравления неизвестным наркотическим веществом. Уголовное дело возбуждено в отношении отца мальчика по статье 125 УК РФ "Оставление в опасности", сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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Полицию о произошедшем поставили в известность врачи больницы, куда ребенок поступил в тяжелом состоянии с острым отравлением.

- Установлено, что по недосмотру родителей мальчик съел неизвестное наркотическое вещество, - уточнили в главке.

Сейчас 36-летний мужчина находится под подпиской о невыезде.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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