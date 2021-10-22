В Петербурге сотрудник ОВД на транспорте задержан за ограбление аптеки

В Петербурге раскрыто вооруженное нападение на аптеку, совершенное 13 октября на Новочеркасском проспекте. Как сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, задержаны двое подозреваемых в совершении данного преступления, один из которых - сотрудник органов внутренних дел на транспорте.

- Если вина сотрудника будет доказана, то он будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям, - отдельно подчеркнули в главке.

Добычей преступников, лица которых скрывали медицинские маски, стали всего семь тысяч рублей. Но поскольку сотрудникам аптеки они угрожали предметом, похожим на пистолет, в соответствии со статьей 162 УК РФ им может грозить до восьми лет лишения свободы.