Житель Вологодской области убил девушку из-за переписки со смайликами

В Череповецком районе Вологодской области к 10 годам лишения свободы приговорен житель деревни Ирдоматка, который в июле 2021 года зарезал свою девушку из-за смайликов.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области, мужчина познакомился с девушкой летом прошлого года, в начале 2021-го переехал к ней. Пара периодически ссорилась, мужчина то уходил, то возвращался. Однажды он познакомил девушку со своим другом.

Спустя какое-то время он изучал содержимое телефона девушки и обнаружил там переписку с другом. В диалогах были смайлики, в том числе и с сердечками. Мужчина посчитал, что это повод для ревности и ударил девушку ножом по горлу.

А затем, как он пояснил на судебном заседании, чтобы она не мучилась, нанес ей еще один удар в грудную клетку и покинул дом, прихватив с собой заодно мобильный телефон погибшей.

Затем мужчина зашел к другу, рассказал ему о случившемся и пошел к участковому, написал явку с повинной.

Помимо длительного лишения свободы суд также приговорил мужчину к оплате затрат на похороны в размере 102 тысяч рублей и возмещению морального вреда родственникам погибшей девушки на сумму два миллиона рублей.