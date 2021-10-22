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22.10.2021 12:04
Рубрика: Власть

Матвиенко предложила главе ПАСЕ лично ознакомиться с положением крымских татар

Текст: Дмитрий Гончарук

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила главе Парламентской ассамблеи Совета Европы Хендрику Дамсу посетить Крым и лично узнать о положении крымских татар.

Фото: Виктор Васенин/РГ
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"Еще раз призываю вас приехать, лично ознакомиться с положением крымских татар и других народов, проживающих в Крыму. Приезжайте, пожалуйста, в любое удобное время", - обратилась Матвиенко к Дамсу. Разговор парламентариев прошел на полях Европейской конференции глав парламентов в Афинах.

Спикер СФ напомнила, что президент России Владимир Путин подписал указ о реабилитации крымских татар и других народов, которые были подвергнуты дискриминации и репрессиям в сталинский период. "Их права в сфере использования национальных языков, получения образования на родных языках соблюдаются в полном объеме, открыты школы, функционирует телеканал на крымскотатарском языке", - подчеркнула сенатор.

Кроме того, она подняла вопросы обеспечения прав русского и русскоязычного населения на Украине.

Как позитивный сигнал Матвиенко охарактеризовала решение ассамблеи направить "оценочной миссию" в Россию.

Хендрик Дамс подтвердил намерение провести в России выездное заседание комиссии ПАСЕ по социальным вопросам, как только это позволят санитарные условия.

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