Международный конкурс "Молодой балет мира" имени Григоровича прошел в Сочи

VIII Международный конкурс Юрия Григоровича "Молодой балет мира" состоялся в Сочи в точно намеченный срок, что само по себе большое достижение учредителей и руководства: Министерства культуры РФ, Администрации Краснодарского края и города-курорта Сочи, Международной федерации балетных конкурсов и др. Во-вторых, конкурс оказался по-прежнему представительным по количеству участников. И, наконец, интригующим по своему главному назначению - быть площадкой самовыражения молодых.

Таким образом, на сцену Зимнего театра вышли 48 конкурсантов из десяти стран мира - Армении, Беларуси, Болгарии, Великобритании, Германии, Италии, Казахстана, Киргизии, Украины, Японии и России. Чтобы добраться до конкурсной сцены, некоторые предпринимали обходные пути, через третьи страны, запасаясь ПЦР-тестами и справками о вакцинации. Опасности биологических заражений по-прежнему подстерегают, но в поединке с ними молодость и азарт брали верх.

К финальному третьему туру осталось десять участников в младшей группе (до 19 лет) и 12 в старшей (до 27 лет). Возникла непредвиденная интрига (то, что мы любим в живом театре больше всего). В младшей группе девушки и юноши разделились поровну, а в старшей мужчин оказалось в два раза больше, чем женщин. И каких! Все, как на подбор.

С младшими все получилось как нельзя лучше: все стали лауреатами. Первая премия и Золотая медаль достались Софии Маймуле и Макару Махалкину. Вторую премию и Серебряную медаль получили Екатерина Варламова и Ксения Трохова, Артемий Титаренко и Синтаро Абоси. Третью и Бронзовую медаль также поделили между Дарьей Чугуновой и Ангелиной Юркевич, Ратмиром Джумалиевым и Иваном Одинцовым.

Со значительным перевесом в младшей группе лидировали ученики Московской государственной академии хореографии, что закономерно: строгий отбор абитуриентов МГАХ, прекрасная профессиональная школа. Но тем значительней успех Варламовой - ученицы Академии танца Бориса Эйфмана, Чугуновой из Пермского училища, Джумалиева из Алматинского училища им. А. Селезнева и Одинцова из Якутской школы им. А. и Н. Посельских. Все юниоры отлично выучены - свидетельство неустанной работы и влюбленности в танец.

Призовые места без проблем распределились и у женщин старшей группы. Золото - изящной и виртуозной японке Лире Вакабаяси (Челябинский театр оперы и балета). Серебро - академически безупречной, технически сильной испанке Екатерине Мартинес-Мартинес ("Русский балет" под руководством В. М. Гордеева). Бронза - артистичной, смелой, музыкальной Елене Раськиной (Марийский театр оперы и балета имени Эрика Сапаева) и красивой, достаточно техничной, с прекрасными данными, но совершенно невозмутимой и одинаковой в разных по образным задачам дуэтах Анастасии Никольской (Донецкий театр оперы и балета имени А. Соловьяненко). Снисходительность жюри в данном случае объяснима и вполне оправданна. Уроженка Донецка, закончив МГАХ, вернулась в родной город и уже исполнила на сцене театра главные роли в "Лебедином озере" и "Баядерке".

Лири Вакабаяси и Кубаныч Шамакеев Фото: Пресс-служба конкурса "Молодой балет мира"

С мужчинами у жюри возникла серьезная загвоздка - все восемь конкурсантов талантливы, все (за единственным исключением) неоднократно становились лауреатами и дипломантами различных балетных состязаний. Единственно верным решением было присудить каждую из трех премий двум танцовщикам, а оставшихся отметить дипломами. Третью премию получили Арутюн Аракелян и Олег Карацев (оба солисты театра "Русский балет" под руководством В. М. Гордеева), артисты с солидным сценическим опытом, уверенные и выразительные в хореографии любых жанров и стилей.

Вторую премию присудили Алексею Хамзину - недавнему выпускнику Пермской балетной школы, начинающему артисту Большого театра в Москве, и Алессандро Каггеджи - уроженцу Великобритании, получившему образование в МГАХ, местом службы он избрал Татарский театр оперы и балета имени Мусы Джалиля (с 2015 г. - первый солист и хореограф).

Премии у двух лауреатов равные, но индивидуальности - полярно противоположные. Хамзин - высокий, идеально сложенный шатен, самой природой создан для ролей благородных героев - Принца Зигфрида, графа Альберта, знатного воина Солора. Каггеджи - среднего роста, жгучий брюнет, с резкими чертами лица и огненным взором (от отца-итальянца) - способен к любым перевоплощениям от героики до гротеска. Один поразил обаятельной непринужденностью широкого, полетного танца при нерушимом академизме формы. Другой - взрывами темперамента, остротой пластического рисунка, разнообразием и блеском актерских красок. И оба, не сговариваясь, продемонстрировали диапазон выразительных возможностей театрального танца.

Уникальная особенность нынешнего конкурса: среди лауреатов оказалось двое Хамзиных, потому что у Алексея есть брат-близнец Данила, похожий на него, как две капли воды. Практически не различимы и биографии, и даже танцевальная манера братьев, разве что Данила чуточку физически сильнее Алексея, пропустившего из-за травмы целый год. Данила Хамзин и стал золотым лауреатом, разделив первую премию с киргизом Кубанычем Шамакеевым (солистом Челябинского театра оперы и балета). Оба победителя образовали столь же контрастную пару, как и серебряные призеры: чистейший классик Данила Хамзин, аристократ по облику и танцевальной манере - и стремительный, горячий, пластичный восточный юноша Шамакеев.

Будь у жюри в запасе еще одна премия (Гран-при из-за финансовых ограничений в этом году отменили), в числе лауреатов непременно был бы и Георгий Болсуновский, но ему достался только Диплом. Мужественный артист достойно держал удар. А для другого дипломанта - Дмитрия Уксусникова (ученика Академии танца Бориса Эйфмана) это был настоящий подарок: первое участие в международном конкурсе с сильным мужским составом и первое признание.

Специальный приз "За партнерство" получил Итару Нада. Рослый, красивый японец учился балету на родине, в Берлине, в Санкт-Петербурге в Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой, а с этого года начал сценическую карьеру как ведущий солист Марийского театра, имеет несколько лауреатских званий.

Специальными призами "За лучшую современную хореографию" наградили Никиту Высоцкого за экспрессивный номер "Лучший тореро", мастерски исполненный Арутюном Аркеляном, и Алессандро Каггеджи за драматически напряженный дуэт "Без комментариев" на музыку Рахманинова в блистательном исполнении самого автора и его партнерши Нана Кувабара.

Арутюн Аракелян Фото: Пресс-служба конкурса "Молодой балет мира"

Лучшими педагогами конкурса с вручением специального приза названы Людмила Ермакова и Татьяна Предеина. Всем прибывшим на конкурс предоставили возможность заниматься в классе у балетных мэтров - Маргариты Дроздовой, Юрия Васюченко и Ольвье Пате (Франция).

По традиции конкурсные состязания сопровождаются встречами педагогов, прессы и всех желающих с именитыми членами жюри за "Круглым столом" и на пресс-конференциях. Первая встреча прошла на вилле выдающегося деятеля русского балета, либреттиста Сергея Худекова (1837-1928) в созданном им знаменитом сочинском Дендрарии. Ему принадлежат несколько балетных либретто, в том числе "Баядерка", по сей день украшающая мировые сцены, и четырехтомный труд по истории танца и балета. Заброшенную виллу Худекова удалось реставрировать и превратить в музей, как того хотели многие десятилетия деятели балета и сами сочинцы. Теперь это новая достопримечательность Сочи - музей балета с мемориальными комнатами и богатой выставочной экспозицией. Здесь, а затем на пресс-конференции в театре шел серьезный разговор о проблемах конкурсного движения. Это недопустимые искажения канонических текстов, увлечение трюкачеством, выбор репертуара для конкурсантов младшей группы, превышающего их технические возможности и жизненный опыт, недостаточное внимание к художественной стороне танца, его стилистике и образности и др.

Проблемы есть и наверняка будут, потому что существует замечательный конкурс, их выявляющий. Конкурс носит имя нашего современника, великого русского балетмейстера Юрия Григоровича. Неудивительно, что в дни конкурса "Молодой балет мира" неоднократно звучали слова благодарности его основателю, выбравшему для творческого состязания молодежи прекрасный Сочи.