На Кубани введут дополнительные ограничения из-за коронавируса

В Краснодарском крае с 25 октября введут дополнительные коронавирусные ограничения.

Так, с 30 октября по 7 ноября на Кубани не будут проводить массовые спортивные, развлекательные и культурные мероприятия. Исключение составят те из них, что согласованы с Главным государственным санитарным врачом РФ или его заместителями.

В эти дни на курортах региона посещение заведений общепита совершеннолетними гражданами будет разрешено только со справкой или QR-кодом из личного кабинета портала Госуслуги о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании.В администрации края пояснили, что к курортам федерального и краевого значения относятся Сочи, Геленджик, Анапа, Горячий Ключ, Ейск, а также несколько поселений Туапсинского района.

Кроме того с 25 октября до 1 декабря на Кубани приостановят проведение детских массовых спортивных и культурных мероприятий. Посещать другие массовые мероприятия взрослые смогут только со справкой или QR-кодом из личного кабинета портала Госуслуги о вакцинации или перенесенном COVID-19.