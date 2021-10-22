Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
22 октября 2021 г. 20:20
Общество
Текст: Владимир Емельяненко

На Кубани захоронили останки мирных жителей, погибших в годы войны

Останки 109 мирных граждан, среди которых 46 детей, захоронили в городе Темрюк Краснодарского края. Все они погибли в годы оккупации 1941-1943 годов вовремя Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

В Финляндии захоронили останки неизвестных советских воинов

Поисковиками "Поискового движения России", регионального отряда "Тамань" и сотрудниками Следственного управления по Краснодарскому краю СК РФ при исследовании оккупированных территорий под Темрюком были обнаружены останки 109 человек, в том числе 46 детей. "Они с почестями были преданы земле", - сообщается на сайте СКР.

Захоронение, ранее неизвестное и неисследованное, по частям было найдено и раскопано в течение 2004-2019 годов в Темрюкском районе на Кубани. В рамках расследования уголовного дела о геноциде народов Советского Союза, проводившемся немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками в годы Второй мировой войны, была организована работа по извлечению останков и передаче их на исследование. Как установило дальнейшее следствие СК России, мирные граждане погибли в итоге казней фашистами в годы оккупации. Теперь стоит вопрос о возбуждении уголовного дела по факту геноцида.

Дополнительно сообщается, что по поручению СК России руководителю поискового отряда "Тамань" Игорю Бордюгову объявлена благодарность за поисковую работу по увековечиванию имен погибших мирных граждан Кубани в годы Великой Отечественной войны.

Фото: kuban.sledcom.ru
Темы дня:
#Великая Отечественная война
Рассекреченные документы советской разведчицы о ликвидации фашистского палача Вильгельма Кубе
15:20 История

Герой Советского Союза Надежда Троян: Ликвидация обязательна!

24 октября 1921 года родилась партизанская разведчица Надежда Троян, ставшая Героем Советского Союза в 22 года. Выполняя приказ Сталина, 22 сентября 1943 года она вместе с Еленой Мазаник и Марией Осиповой совершила акт возмездия - уничтожила гаулейтера Белоруссии Вильгельма Кубе

Опубликованы неизвестные факты участия войск НКВД в Великой Отечественной войне
10:19 История

Опубликованы неизвестные факты участия войск НКВД в Великой Отечественной войне

Неизвестные страницы Великой Отечественной войны с участием войск НКВД раскрыты в книге "Росгвардия. Неугасимый свет Победы". Книга выпущена к 80-летию подвига воинов-дзержинцев, которые в 1941-м вели на подступах к Москве ожесточенные бои с превосходящими силами противника

Открыты неизвестные страницы истории нацистской оккупации СССР
21.10.2021 История

Открыты неизвестные страницы истории нацистской оккупации СССР

В Санкт-Петербургском институте истории РАН онлайн проходит круглый стол, посвященный новым фактам нацистской оккупации регионов РСФСР и БССР. В фокусе внимания участников - жизнь в оккупации, партизанское движение, работа спецслужб и немецкая шпионская сеть

#поисковики
#фашизм