На Кубани захоронили останки мирных жителей, погибших в годы войны

Останки 109 мирных граждан, среди которых 46 детей, захоронили в городе Темрюк Краснодарского края. Все они погибли в годы оккупации 1941-1943 годов вовремя Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

Поисковиками "Поискового движения России", регионального отряда "Тамань" и сотрудниками Следственного управления по Краснодарскому краю СК РФ при исследовании оккупированных территорий под Темрюком были обнаружены останки 109 человек, в том числе 46 детей. "Они с почестями были преданы земле", - сообщается на сайте СКР.

Захоронение, ранее неизвестное и неисследованное, по частям было найдено и раскопано в течение 2004-2019 годов в Темрюкском районе на Кубани. В рамках расследования уголовного дела о геноциде народов Советского Союза, проводившемся немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками в годы Второй мировой войны, была организована работа по извлечению останков и передаче их на исследование. Как установило дальнейшее следствие СК России, мирные граждане погибли в итоге казней фашистами в годы оккупации. Теперь стоит вопрос о возбуждении уголовного дела по факту геноцида.

Дополнительно сообщается, что по поручению СК России руководителю поискового отряда "Тамань" Игорю Бордюгову объявлена благодарность за поисковую работу по увековечиванию имен погибших мирных граждан Кубани в годы Великой Отечественной войны.