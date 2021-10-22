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22.10.2021 15:16
Рубрика: Экономика

"Ростелеком" объявил о сборе заявок на покупку пансионата "Орбита"

Текст: Олег Сергеев
"Ростелеком" объявил о сборе заявок для участия в торгах на приобретение акций АО "Оздоровительный комплекс "Орбита".
Фото: ПАО "Ростелеком" Фото: ПАО "Ростелеком"
Фото: ПАО "Ростелеком"

Пансионат расположен на побережье Черного моря - в селе Ольгинка Туапсинского района, он имеет собственный выход к морю и благоустроенный пляж с набережной. Его территория занимает 11,5 гектара, длина береговой линии - 150 метров. Для приема отдыхающих работает 4 спальных корпуса и 7 коттеджей, включающих 365 номеров, из которых 132 - высшей категории, с общим количеством 960 койкомест.

Фото: ПАО "Ростелеком"
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"Пансионат "Орбита" всегда был важным инфраструктурным объектом "Ростелекома". На его территории круглый год наши сотрудники укрепляли здоровье, проводили корпоративные спартакиады и бизнес-конференции. Но время не стоит на месте: меняется рынок, компания, наша стратегия. Непрофильные активы становятся балластом, который тормозит развитие. Продажа пансионата высвобождает ресурсы и позволяет фокусироваться на основных задачах по цифровизации, которые стоят перед компанией", - рассказал Сергей Мордасов, вице-президент - директор МРФ "Юг" ПАО "Ростелеком".

Пансионат имеет все условия для организации деловых встреч и бизнес-конференций, спортивных и культурных мероприятий круглый год. На его территории расположены несколько конференц-залов и большой актовый зал для общих собраний, способный вместить до 700 человек. Отопление и горячее водоснабжение комплекса обеспечивает собственная блочно-модульная газовая котельная.

В числе преимуществ "Орбиты" - современное оборудование и опытные сотрудники для проведения корпоративных мероприятий, деловых встреч и конференций. Пансионат имеет лечебно-профилактическую базу в отдельно стоящем корпусе и квалифицированный медицинский персонал, готовый оказывать лицензированные медицинские услуги отдыхающим.

"Компания владеет пансионатом не один десяток лет и поддерживает его в отличном состоянии. Мы постоянно проводим ремонты, модернизируем оборудование и инвестируем в развитие, поэтому сейчас предлагаем готовый бизнес с известным среди отдыхающих именем и положительной репутацией практически под ключ", - отметил Александр Яценко, директор департамента недвижимости МРФ "Юг" ПАО "Ростелеком".

В пансионате имеется развитая инфраструктура для качественного семейного и индивидуального отдыха, в том числе полный комплекс рекреационных и развлекательных сервисов. Основное питание гостей пансионата обеспечивает ресторан "Жемчужный", кроме того на территории комплекса работают три кафе и ресторан "Экстрим" с летней площадкой, а также другие объекты общепита.

"Орбита" предлагает посетителям киноконцертный, крытый спортивный и тренажерный залы, закрытый и открытый плавательные бассейны, сауны и турецкий хамам, а также спортивные площадки для футбола, волейбола, баскетбола и других игровых видов спорта. Для детского досуга на территории объекта работает игровая комната "Десятое королевство" и игровой уличный комплекс "Пиратский корабль".

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