Синоптики предупредили о сильных дождях и похолодании в Крыму

Холодный атмосферный фронт в предстоящее воскресенье принесет на Крымский полуостров сильные дожди и ветер с порывами до 25 метров в секунду. Штормовое предупреждение распространило ГУ МЧС по Республике Крым.

После теплой октябрьской погоды с температурой воздуха до 23 градусов, что будет наблюдаться в Крыму еще и в субботу, в воскресенье возможно выпадение до 20 миллиметров осадков за сутки.

- В воскресенье холодный атмосферный фронт вызовет на полуострове дожди, - уточнили в крымском гидрометцентре. - В центральных, восточных и южных районах очень сильные дожди с грозами. Ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду, порывы до 25 метров в секунду. Дневная температура воздуха понизится на семь-восемь градусов.

В понедельник похолодание продолжится. Дневные температуры воздуха снизятся до плюс 7-10 градусов, ночью - до плюс одного-трех.

По данным МЧС, при штормовой погоде крымчанам надо беречься из-за возможного падения рекламных щитов и слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможных обрывов линий электропередачи. Также есть вероятность происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.