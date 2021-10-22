Синоптики предупредили о сильных дождях и похолодании в Крыму

Новости

МИД: Усилия Кабула направлены на улучшение качества жизни населения 20:51
Видео: Люди зажигают свечи у потухшего Вечного огня в Кишиневе 20:28
На Кубани захоронили останки мирных жителей, погибших в годы войны 20:20
В МИД РФ следят за ситуацией вокруг задержанных россиян в Турции 20:14
В Москве оценили последствия от ураганного ветра 20:08
Посольство прокомментировало решение Косово выслать российских дипломатов 19:49
В ФТС рассказали о росте товарооборота России в 2021 году 19:28
В Рязанской области введен режим ЧС из-за взрыва на пороховом заводе 19:23
Суд в Москве арестовал ударившего журналиста футбольного болельщика 19:19
Напавшего на воронежского участкового пьяного водителя будут судить 19:18
В Ленобласти ввели QR-коды в гостиницах, театрах и музеях 19:17
Ребенок получил огнестрельное ранение в больнице Нижневартовска 18:50
Калининградская область установила рекорд по вакцинации 18:45
QR-код о вакцинации можно будет открыть в приложении Яндекс 18:43
После взрыва в Рязанской области проверят опасные производства 18:41
Ученые назвали лучшее время суток для вакцинации 18:25
Найдено тело 17-го погибшего при взрыве на рязанском заводе 18:23
Немцы раскритиковали высказывания министра обороны ФРГ в отношении РФ 18:20
Столичные школьники могут уйти на каникулы с 25 октября 18:04
Режим ЧП введен в Молдавии из-за дефицита газа 17:59
Сенатор предложил дать законодательное определение криминальной субкультуре 17:48
Следственный комитет взыскал с Анатолия Быкова десятки миллионов рублей 17:46
В Минздраве Подмосковья дали прогноз о продолжительности волны коронавируса 17:44
Страховщики отмечают рост числа пациентов поликлиник среди молодых 17:40
Семак рассказал о состоянии Клаудиньо и Малкома перед игрой со "Спартаком" 17:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Как найти дешевую ипотеку
Как найти дешевую ипотеку
22.10.2021 19:22
Рубрика: Общество

Синоптики предупредили о сильных дождях и похолодании в Крыму

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Холодный атмосферный фронт в предстоящее воскресенье принесет на Крымский полуостров сильные дожди и ветер с порывами до 25 метров в секунду. Штормовое предупреждение распространило ГУ МЧС по Республике Крым.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Температура воздуха в Москве снизилась в два раза за полчаса

После теплой октябрьской погоды с температурой воздуха до 23 градусов, что будет наблюдаться в Крыму еще и в субботу, в воскресенье возможно выпадение до 20 миллиметров осадков за сутки.

- В воскресенье холодный атмосферный фронт вызовет на полуострове дожди, - уточнили в крымском гидрометцентре. - В центральных, восточных и южных районах очень сильные дожди с грозами. Ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду, порывы до 25 метров в секунду. Дневная температура воздуха понизится на семь-восемь градусов.

В понедельник похолодание продолжится. Дневные температуры воздуха снизятся до плюс 7-10 градусов, ночью - до плюс одного-трех.

По данным МЧС, при штормовой погоде крымчанам надо беречься из-за возможного падения рекламных щитов и слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможных обрывов линий электропередачи. Также есть вероятность происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

В регионах Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым ЮФО Севастополь

Главное сегодня

Посольство прокомментировало решение Косово выслать российских дипломатов
Минпросвещения: Школы могут уйти на каникулы раньше начала нерабочих дней
Набиуллина рассказала об окончании цикла повышения ключевой ставки
Песков: Дополнительной поддержки граждан в нерабочие дни не планируется
Ветер в столице сорвал зубец на кремлевской стене
Каким детям могут предоставить бесплатные путевки в южные здравницы
Зачем столичных школьников обучают функциональной грамотности