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22.10.2021 09:01
Рубрика: Происшествия

В Ростовской области при пожаре в частном доме погибли трое детей

Текст: Лариса Ионова

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход проверки обстоятельств и поиска виновных пожара, случившегося в четверг вечером в Ростовской области в Зимовниковском районе.

Трое детей погибли при пожаре в Нижегородской области

В хуторе Байков загорелся дом на улице Центральной, в огне погибли трое мальчиков, 2015, 2017 и 2018 годов рождения.

По предварительным данным, дети оставались в доме одни, без присмотра взрослых.

В официальном сообщении СКР говорится, что Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Ростовской области Аслану Хуаде доложить обо всех обстоятельствах произошедшей трагедии и лично взял на контроль проверку данного факта.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область

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