В Ростовской области при пожаре в частном доме погибли трое детей

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход проверки обстоятельств и поиска виновных пожара, случившегося в четверг вечером в Ростовской области в Зимовниковском районе.

В хуторе Байков загорелся дом на улице Центральной, в огне погибли трое мальчиков, 2015, 2017 и 2018 годов рождения.

По предварительным данным, дети оставались в доме одни, без присмотра взрослых.

В официальном сообщении СКР говорится, что Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Ростовской области Аслану Хуаде доложить обо всех обстоятельствах произошедшей трагедии и лично взял на контроль проверку данного факта.