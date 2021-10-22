В Адыгее с 25 октября введут QR-коды в развлекательных учреждениях

Власти Адыгеи с 25 октября вводят QR-коды для посещения всех развлекательных, спортивных учреждений и объектов общественного питания. Пропуском станет также справка о перенесенном не более полугода назад заболевании либо отрицательный ПЦР-тест на COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Республики Адыгея.

Уточняется, что в числе объектов - библиотеки, театры, концертные залы, выставочные площадки, рестораны и кафе, спортивные залы и фитнес-центры, сауны и бани, а также салоны красоты, парикмахерские, досуговые заведения в торгово-развлекательных комплексах. При этом для детей до 18 лет доступ во все указанные заведения остается свободным.

Данное требование касается и туристов, которые будут заселяться в гостиницы либо дома отдыха. Предъявление QR-кода возможно как в распечатанном виде, так и на экране смартфона или планшета.