В Крыму провели первую операцию с помощью робота-хирурга

Специалисты Клинического медицинского многопрофильного центра Святителя Луки Крымского федерального университета впервые в регионе провели операцию с помощью роботизированного ассистента. Об этом сообщила врач-хирург Клинического медицинского многопрофильного центра Святителя Луки КФУ Вячеслав Михайличенко.

Впервые в роли ассистента хирургов выступил роботизированный держатель для эндоскопа Soloassist II.

- Это высокоточный ассистент хирурга в операционной, который позволяет более четко проводить манипуляции и дозированно подходить к труднодоступным местам, - рассказал врач-хирург Клинического медицинского многопрофильного центра Святителя Луки КФУ Вячеслав Михайличенко. - Это позволяет обойтись на операции без одного ассистента, ведь робот делает все за него. Он управляется пультом или голосом: двигается и выполняет команды, которые дает оператор. Это очень удобно, потому что в обычной ситуации у одного операционного стола находятся несколько человек, которые иногда мешают друг другу. И робот устраняет эту помеху.

По словам Михайличенко, в России таких приборов всего два, и оба находятся в медучреждениях Москвы.

- В мире роботизированная хирургия появилась относительно давно, но в Россию такие роботы пришли буквально перед пандемией коронавируса - около двух лет назад, - подтвердил руководитель отдела хирургии одной из частных медицинских компаний Эдуард Голиков. - Можно сказать, что сегодняшняя операция - одна из первых в стране и абсолютно первая в регионе.

В Крыму робота-ассистента планируют применять для проведения урологических, онкологических, гинекологических, хирургических операций, особенно при тяжелых клинических случаях.