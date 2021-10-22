В Крыму ввели бронирование номеров в отелях исключительно по QR-кодам

В Крыму ужесточены антиковидные ограничения, касающиеся заселения прибывающих на отдых туристов в санатории и отели. Глава РК Сергей Аксенов внес соответствующие поправки в указ "О режиме повышенной готовности".

Новые поправки в документ касаются прежде всего туристов, которые еще только планируют отдых в Крыму. Еще на стадии бронирования номеров отдыхающие должны будут предъявить QR-код о вакцинации.

А вот поселиться в отель или санаторий можно будет, во-первых, с QR-кодом, а во-вторых, с отрицательным ПЦР-тестом. Исследование на COVID-19 при этом должно быть проведено не ранее чем за 72 часа до заселения в отель. Также заселение допустимо при одновременном предъявлении предъявлении отрицательного теста и сертификата о перенесенном заболевании COVID-19.

Соблюдение отелями этих правил власти будут жестко контролировать. В случае нарушений должностных лиц гостиниц привлекут к административной ответственности, а объекту размещения грозит приостановка работы до 90 суток. Вместе с тем Минкурортов РК совместно с Минздравом РК продолжает централизованную вакцинацию сотрудников крымских отелей. И уколы двумя компонентами сделали уже более 20 тысяч работников отелей и санаториев по всему Крыму.

В Крыму продолжается стремительный рост числа зараженных коронавирусом. За последние сутки выявлено 630 носителей COVID-19. 16 человек умерли. В связи с этим тем же указом введены новые ограничения. Во-первых, с 25 октября 2021 года до особого распоряжения приостанавливается прием заявителей во всех офисах МФЦ. Во-вторых, в ЗАГСах вводится норма присутствия гостей при торжественной регистрации браков - не более 10 человек. Также запрещается допускать к участию во всех без исключения массовых мероприятиях без QR-кода о вакцинации или сертификата о перенесенном заболевании.