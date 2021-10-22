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22.10.2021 15:31
Рубрика: Общество

В Сочи Парке организовали праздник мистики и волшебства

Текст: Олег Сергеев (Краснодарский край)
Гости Сочи Парка поздравляют Бабу Ягу с днем рождения. В этом году семейный тематический праздник продолжится до 14 ноября. В программе мистического дня - ярмарка колдовства, лабиринты страха, новые мистические шоу, эффектные фотозоны с тысячами тыкв, специальные предложения в кафе и ресторанах и аттракционы, работающие до позднего вечера.
Фото: "Сочи Парк" Фото: "Сочи Парк"
Фото: "Сочи Парк"

По сложившейся традиции мы разделили программу на дневную и вечернюю. Центральным событием праздника стала ярмарка колдовства на Фестивальной площади, где можно перевести дух после головокружительных аттракционов. Здесь открыт большой фудкорт с разнообразным меню, запланировано много активностей - музыкальные и акробатические шоу, конкурсы на самый страшно веселый тематический костюм, вечерняя дискотека, на которой Баба Яга предстает в неожиданном амплуа.

Фото: Олег Сергеев
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Традиционно программа разделена на дневную и вечернюю. В дневной программе детей и их родителей ждут фиксишоу "На помощь Бабе Яге", кукольное представление "Потусторонний концерт", акробатическое шоу "Вий", мастер-классы по вырезанию светильников из тыкв и много других веселых активностей. Главный показ днем - большое иллюзионное шоу Сергея Воронцова "Мистерия магии", сочетающее в себе 13 авторских сложнейших иллюзионов.

Вечерний Сочи Парк - мистическое место, где обитает страшная нечисть и духи. Смельчаков ждут перфоманс "Таинственные мельники", представление "Факультет мертвых душ. Месть красной ведьмы", мистический парад нечисти, зрелищное огненное шоу. Только в этом период в Сочи Парке появляются лабиринты страха, в этом году их четыре. "Проклятый хутор", "Дом Дракулы", "Заброшенный цирк" и абсолютная новинка сезона "Лаборатория PUBGM" - история этого лабиринта основана на популярной онлайн-игре.

В кинотеатре "Союзмультфильм" с утра до вечера будут крутиться тематические мультфильмы. Гости отеля-замка "Богатырь", который находится на территории Сочи Парка, традиционно оказываются в эпицентре магических событий и посещают парк бесплатно.

В дни тематического праздника Сочи Парк открыт с 10.00 до 21.00, подробное расписание работы и афиша мероприятий на сайте sochipark.ru. Гостям в тематических костюмах - скидка 10 процентов на единый входной билет.

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