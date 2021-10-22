В Волгограде начали анализ проб со шламонакопителя "Химпрома"

Почти 200 проб, взятых на шламонакопителе "Белое море" в Волгограде, отправили на исследования. Это накопленные за десятилетия отходы производства обанкротившегося "Химпрома". Всего же специалистам предстоит изучить около тысячи образцов воздуха, почвы и воды, а также непосредственно химических отходов. В лабораторию пробы поступают под кодовыми обозначениями.

- Мы регистрируем пробы в журналах. Далее мы должны рассыпать почву, высушить и подготовить к исследованию на приборах, - говорит лаборант санитарно-гигиенической лаборатории Жанна Сахарова.

Исследовать компоненты будут четыре лаборатории: две в Волгограде, а также в Москве и Санкт-Петербурге.

Когда определят участки со схожим химическим составом, разработают объемную модель "Белого моря". И затем подготовят проект ликвидации опасной свалки. В следующем году документацию должны отправить на госэкспертизу.

- Ликвидация шламонакопителя в Кировском районе Волгограда ведется в соответствии с планом мероприятий, предусмотренных федеральным проектом "Оздоровление Волги". На объекте и прилегающей к нему продолжается отбор проб из скважин. В начале ноября ожидается подписание государственного контракта на разработку проекта. Сама ликвидация начнется в 2023 году, - прокомментировал заместитель начальник отдела организации работы в сфере обращения с отходами облкомприроды Петр Чибинев.

По информации пресс-службы администрации региона, решение ликвидировать опасный объект в один этап в течение 2023-24 годов принято по итогам рабочей поездки на объект губернатора Андрея Бочарова, руководства Минприроды РФ, профильных федеральных и региональных служб. На Российском экологическом форуме министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов подтвердил, что проект по обезвреживанию шламонакопителя будет профинансирован в полном объеме. Параллельно решается задача по запуску российско-японского производства, отвечающего мировым технологическим стандартам и современным экологическим требованиям.