Из-за роста заболеваемости на Среднем Урале введут QR-коды раньше срока

В Свердловской области растет заболеваемость коронавирусом. На этом фоне власти решили ввести новые ограничительные меры. Зоны, свободные от COVID-19 - места, доступ к которым возможен только при наличии QR-кода с информацией о вакцинации или о перенесенной болезни, - появятся в регионе не с 8 ноября, как планировалась раньше, а с 30 октября.

Так, QR-код нужно будет предъявить в кинотеатрах, театрах, выставочных залах, спортивных сооружениях и при посещении других объектов. Об этом сообщил на брифинге оперштаба региона по борьбе с коронавирусом заместитель губернатора Павел Креков.

Торговым центрам, общепиту и другим предприятиям сферы услуг рекомендовали ввести проверку QR-кодов или других документов, подтверждающих наличие прививки.

Как отметил Павел Креков, за выполнением этих рекомендаций будут следить. Не исключено, что через какое-то время проверка будет обязательной и в этих заведениях. Как было сказано ранее, смотреть документы о прививке будут у граждан старше 18 лет.

По его словам, сегодня исполняющий обязанности губернатора Алексей Шмыков подпишет указ об обязательной самоизоляции людей старше 65 лет, кроме привитых и переболевших коронавирусом. Оставаться дома должны люди с тяжелыми заболеваниями.

Власти отметили, что режим нерабочих дней с регионе будет длиться с 30 октября по 7 ноября. Это время совпадает со школьными каникулами, которые продлевать не планируется. Также учеба приостановится в большей части колледжей. Вузам будет рекомендовано на это время отправить студентов отдыхать.

По данным оперштаба на 21 октября, за сутки в регионе зарегистрировано 610 случаев заболевания. Общее количество зафиксированных в регионе случаев составляет 150 715. Выписано из больниц 407 человек. Всего с болезнью справились 137377 свердловчан. Зарегистрировано 36 случаев смерти больных COVID-19. Общее число жертв коронавируса на Среднем Урале - 7 160.