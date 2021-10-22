Почему люди все реже рожают и предпочитают жить одни

Социологи отмечают: за последние десять лет во всем мире почти на десять процентов выросло число "семей", состоящих из одного человека. При этом можно насчитать уже около десяти видов разных форм семейно-брачных отношений. И все больше пар сознательно не хотят иметь детей. Так что происходит с семьей? О чем говорят эти данные - о кризисе в семейных отношениях или, напротив, об их развитии? Об этом в интервью "РГ" с ученым-социологом Уральского федерального университета Мариной Мироновой.

Марина Владимировна, знаете, недавно один ученый демограф в интервью мне сказал: сегодня одна из самых распространенных форм семьи - это мама, бабушка и ребенок…

Марина Миронова: Я бы сказала ситуация еще более настораживающая: вся мировая статистика говорит о том, что сейчас одно из самых распространенных домохозяйств - с одним членом семьи. Причем число таких "семей-одиночек" увеличивается во всем мире. Если в 2010-м число домохозяйств, в котором всего один человек, было 57 миллионов, то сегодня их уже около 68. На втором месте по статистике стоит брачная пара, с детьми или без. При этом число бездетных пар стремительно растет.

Сегодня по данным ВЦИОМ, доля супругов, которые сознательно не хотят иметь детей, составляет в России шесть процентов. А в Москве и вовсе - 17.

Именно не хотят? Может, не могут?

Марина Миронова: Такие пары однозначно говорят, что планируют прожить без детей. Есть и те, кто бесконечно откладывает рождение и по большому счету тоже не собирается обзаводиться потомством.

Опасаются, что не хватит средств, не смогут обеспечить достойное будущее ребенку?

Марина Миронова: Я бы сказала, что как раз материальный фактор тут не стоит во главе. Детей меньше в тех странах, которые считаются экономически благополучными. Россия тут не исключение. Даже в Африке, где традиционно рожали много и часто, исследователи сегодня отмечают снижение показателя.

Тогда в чем причина? Что говорят те, кто не думает рожать?

Марина Миронова: Если отбросить ответы про нестабильность и отсутствие фундамента, то на первый план выходит мотив и желание развиваться прежде всего самому. И самореализация для таких людей вовсе не связана с рождением детей. Более того, дети далеко не всегда вписываются в стройную, выстроенную схему саморазвития. Исследователи говорят о том, что именно идея индивидуализма, захватившая сегодня весь мир, приводит к нежеланию иметь детей.

Так, например, американский социолог, Эндрю Черлин отмечает, что сегодня главное обязательство человека именно в отношении самого себя, а не в отношении семьи, детей или еще кого-то. Зачастую именно это приводит и к тому, что многие предпочитают жить в одиночку. В данном случае я, конечно, не беру во внимание растущее число одиноких пожилых людей. Чаще всего это, увы, не их выбор.

Рискну предположить, что те, кто утверждает, что им никто не нужен, обманывают себя. Может, им просто сложно с их завышенными запросами найти себе пару? Все-таки главные базовые ценности остаются, любому самому одинокому одиночке нужно, чтобы кто-то был рядом, поддержал, выслушал…

Марина Миронова: Безусловно, психологические причины не нужно сбрасывать со счетов. Тем более, что во времена индивидуализма, мы чувствуем тоньше, мы более избирательны. Долго ищем "своего человека". Ну а если не находим, смиряемся и готовы жить в одиночку. Привыкаем к этому, и даже находим в этом преимущества. Ко всему, мы сегодня, как правило, уже не зависим друг от друга финансово. Можем себе позволить обходиться без всякой помощи, когда нужно выполнить самую тяжелую и сложную работу по дому. Машину починят в сервисе, ремонт выполнит специальная компания, я уже не говорю о том, что наши жилища напичканы техникой, которая практически все готова сделать за нас.

Но вы знаете, не все с семейно-брачными отношениями так фатально. Подавляющее большинство людей и рожать хотят, и о семье крепкой и счастливой мечтают. По большому счету семейные ценности не задвинуты куда-то на задворки сознания. Просто отношения сегодня меняются, трансформируются под влиянием тенденций времени.

В чем это проявляется?

Марина Миронова: Сегодня, например, у молодежи уже нет установки, что брак заключается на всю жизнь. Они прекрасно понимают, что этого может и не случиться, и главное, не видят в этом большой трагедии. Как показывают опросы, они вполне нормально относятся к внебрачным и добрачным рождениям, к совместной жизни без официального заключения брака. Отрицают роль жены как исключительно домохозяйки и матери. Многие молодые люди вполне лояльно относятся и к супружеским изменам, и к альтернативным формам семейно-брачных отношений. Еще несколько десятилетий назад многие из этих представлений о семье и браке вызвали бы резкое неприятие в обществе, а сегодня они становятся нормой.

Какие это формы?

Марина Миронова: Например, гостевой брак, когда отношения официально зарегистрированы, но супруги не ведут совместный быт. Каждый проживает на своей территории, иногда, к слову, за границей. Друг к другу периодически приезжают в гости, и каждого это устраивает. Есть открытый брак - форма, при которой допускаются внебрачные отношения. Брак чайлд-фри - сознательно бездетный брак. Есть пары, чаще с детьми, которые проводят вместе отпуск, выходные, но живут раздельно.

Существуют "сезонные браки", когда брачные отношения ограничены по времени. Правда, некоторые исследователи считают эту форму брака родственной проституции. При такой форме женщина, а иногда и мужчина находится на содержании партнера. И чаще отдает себе отчет, что "довольствие" им положено не навсегда.

Во времена СССР ради укрепления института семьи мужа могли вызвать и разобрать на партсобрании за измену. И никто этому не удивлялся. Насколько сегодня общество, государство может вмешиваться в дела семьи?

Марина Миронова: И в Советском Союзе не все было однозначно. Менялось время - менялось отношение к институту семьи. В 1920-е годы, например, пара с утра могла пожениться, а уже к вечеру развестись после какой-нибудь незначительной ссоры. Процедура развода была максимально упрощена, и показатели разводов зашкаливали. В 30-е годы дела семьи стали делом партии и народа. И "ячейкой" стали вовсю управлять и регулировать. Дошло до того, что для развода нужно было разместить объявление об этом в газете. Делалось это для того, чтобы получился общественный резонанс, чтобы пару осудили, публично "выпороли". И многие люди не решались разрывать отношения официально, хотя фактически уже не были вместе.

Сегодня государство стремится сохранять семью и брак в основном только с помощью социальной политики. Существуют разного рода программы поддержки. Популяризируются семейные отношения. Вот день отца недавно ввели. Таким образом власти предпринимают попытку вернуть отцов с периферии семьи. Да, мужчина всегда был добытчиком, но все важные решения принимала как правило женщина. И как детей воспитывать, и какие покупки сделать. Сейчас во многих странах патриархальная роль отца размывается, и он постепенно входит в семью на равных.

Марина Владимировна, на ваш взгляд, семья сегодня эволюционирует или переживает кризис?

Марина Миронова: О кризисе, на мой взгляд, говорить точно пока рано. Данные ВЦИОМ, свидетельствуют о том, что хотя на первом месте у российской молодежи и стоят материальные ценности, но вторую позицию все же прочно занимает семья.

Причем, многие представления и установки молодых по-настоящему радуют: семья может выстраиваться на равноправных, партнерских отношениях, где никто не довлеет и не превалирует. Супруги вместе решают, как им лучше выстраивать быт, а может, вообще не вести его. Ведь согласитесь, это исключительно их дело.

Есть совершенно четкая установка у молодых на любовь и счастье в браке. Вот, что по-настоящему важно. На мой взгляд, если супруги находятся вместе только потому, что они по каким-то причинам зависят друг от друга, или почему-то вынуждены терпеть друг друга, скрипеть, но жить вместе - это несчастливый брак. Так что, кто знает, может, мы как раз сейчас движемся почти к идеальной форме - семье, основанной на любви, романтике, искреннем интересе и уважении друг к другу.

Кстати

Девять миллионов рублей в среднем затрачивает семья в России на содержание и воспитание одного ребенка от его рождения до 17 лет.

Сегодня в мире на одну женщину приходится 2,5 рождения. Для сравнения: в 1950-м было пять.