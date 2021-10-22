Ребенок получил огнестрельное ранение в больнице Нижневартовска

В Нижневартовске ребенок получил тяжелую травму, когда находился в больнице.

Как передает пресс-служба Следственного комитета Югры, маленькому пациенту - десять лет. Он был в стационаре окружной клинической детской больницы, его сопровождал дед. Около четырех вечера ребенок получи ранение из травматики в голову - при каких это произошло обстоятельствах, сейчас выясняют правоохранительные органы.

Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего. Известно, что оружие принадлежало пожилому родственнику, который сопровождал внука.

Следователи не исключают несчастный случай в процессе неаккуратного обращения с оружием самого ребенка. Сейчас они выясняют, в том числе, как травматика вообще попала на территорию клиники и законно ли "стволом" владел дед пациента.

В больнице между тем началась служебная проверка. Как передает ТАСС со ссылкой на департамент здравоохранения автономного округа, врачи оценивают состояние ребенка как тяжелое.