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Рубрика: Общество

Уральские офтальмологи запатентовали инструмент для лечения катаракты

Текст: Анна Шиллер (Свердловская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 242(8593)
Специалисты Свердловской областной клинической больницы N 1 разработали микрохирургический инструмент - канюлю (инструмент в виде короткой трубки), которая вдвое сокращает время операции на хрусталике глаза.

Это канюля для удаления силиконового масла из витреальной полости глаза между хрусталиком с сетчаткой. Масло вводят для расправления сетчатки, а спустя несколько месяцев убирают, заменяя солевым раствором. Патент на изобретение получили заведующий первым офтальмологическим отделением СОКБ N 1 Андрей Гринев и его аспирант врач Алексей Данилов.

Фото: iStock
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- Раньше мы удаляли масло, используя два дополнительных прокола. Через первый производили подачу солевого раствора, а через второй - аспирацию масла. Теперь его помогает вывести наша канюля. И вместо двух проколов достаточно сделать "окно" в задней капсуле хрусталика, что уменьшает продолжительность операции в два раза, - говорит Андрей Гринев. - Из-за того, что масло подвержено эмульгированию, в полости глаза могут образоваться частицы - те самые плавающие "мушки". Это не вредит зрению, но порой вызывает дискомфорт. Предложенная разработка позволяет уменьшить их количество. Это подтвердили исследования на группах пациентов разного возраста - от 47 до 82 лет. Те, кому удалили масло с помощью канюли, имели меньше эмульгированных частиц.

Скоро этот микрохирургический инструмент - канюля - будет запущен в серийное производство на одном из предприятий Екатеринбурга и, конечно, найдет применение в операциях на хрусталике глаза.

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