Роспотребнадзор предупредил о скрытых симптомах полиомиелита

Человек, заразившийся полиомиелитом, сперва не ощущает никаких характерных симптомов, поэтому может спутать болезнь с другими инфекционными заболеваниями. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

При этом инкубационный период полиомиелита длится от 4 до 30 дней, наиболее часто - 6-21 день.

"В начале болезни нет специфичных симптомов - лихорадки, отека слизистых, усталости, головной боли, рвоты, недомогания", - говорится в официальном Instagram-аккаунте ведомства.

После этого возможно развитие параличей, чаще всего ног и рук, которые носят необратимый характер. По данным ВОЗ, у 5%-10% заболевших возникает паралич дыхательных мышц, что приводит к смерти.

В Роспотребнадзоре напомнили, что Россия сертифицирована как свободная от полиомиелита страна, однако остается риск завоза инфекции с неблагополучных территорий. В связи с этим прививку должен получить каждый ребенок.