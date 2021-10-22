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22.10.2021 21:00
Рубрика: Власть

Россия продолжит поддерживать работу Конституционного комитета Сирии

Текст: Дмитрий Кулемякин

Российская сторона полагает, что работа Конституционного комитета Сирии должна продолжаться. Такое мнение выразил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

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"Мы считаем, что работа комитета должна быть продолжена", - заявил Лаврентьев, чьи слова приводит агентство ТАСС. Он добавил, что Москва поддерживает усилия специального посланника генерального секретаря ООН по Сирии Гейра Педерсена.

Лаврентьев отметил, что позиции сторон, которые представлены в комитете, в настоящее время противоположны. "Но это не дает оснований для того, чтобы разочаровываться непосредственно в перспективах дальнейшей работы", - подчеркнул политик.

В пятницу в Женеве завершился очередной раунд дискуссий малой группы комитета. Стороны обсудили принципы, которые в будущем должны составить основу новой конституции страны.

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