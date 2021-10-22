Россия продолжит поддерживать работу Конституционного комитета Сирии

Российская сторона полагает, что работа Конституционного комитета Сирии должна продолжаться. Такое мнение выразил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

"Мы считаем, что работа комитета должна быть продолжена", - заявил Лаврентьев, чьи слова приводит агентство ТАСС. Он добавил, что Москва поддерживает усилия специального посланника генерального секретаря ООН по Сирии Гейра Педерсена.

Лаврентьев отметил, что позиции сторон, которые представлены в комитете, в настоящее время противоположны. "Но это не дает оснований для того, чтобы разочаровываться непосредственно в перспективах дальнейшей работы", - подчеркнул политик.

В пятницу в Женеве завершился очередной раунд дискуссий малой группы комитета. Стороны обсудили принципы, которые в будущем должны составить основу новой конституции страны.