Россияне признались, чем на самом деле занимаются на работе

Большинство россиян во время работ отвлекаются на посторонние дела, выяснилось в ходе совместного исследования "Работа.ру" и AliExpress Россия.

На личные дела или другие посторонние задачи во время работы отвлекаются 53% опрошенных, а 47% сказали, что всегда сосредоточены на своих обязанностях. Чаще всего россиян от работы отвлекают личные звонки и переписки, а также общение с коллегами - 38% и 36% соответственно.

На перекуры отвлекаются 19% респондентов, чуть меньше работников тратят время на соцсети или чтение новостей. Около 13% россиян откладывают дела ради подработки, 10% опрошенных на работе проходят онлайн-курсы, 5% - смотрят фильмы и видео, по 4% рассказали, что отвлекаются из-за игр или шопинга.

В основном респонденты тратят на личные дела во время работы менее 30 минут в день -так ответили 45%, у 34% это 30-60 минут в день. При этом, как передает РИА Новости со ссылкой на исследование, 4% россиян тратят на прокрастинацию более пяти часов от своего рабочего дня. Некоторые респонденты отметили, что из-за сторонних дел они вынуждены задерживаться после окончания трудового дня - об этом сообщили 17%. На график 63% опрошенных прокрастинация никак не влияет.

По мнению 20% респондентов, если во время работы сделать перерыв на другие дела, лучше придумываются новые идеи. Для 8% прокрастинация имеет негативное влияние, поскольку они не могут сконцентрироваться на работе, а 7% сказали, что из-за посторонних дел не успевают выполнять важные задачи.