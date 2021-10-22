Россияне смогут регистрировать детей младше 14 лет на портале госуслуг

Россияне младше 14 лет смогут стать пользователями портала госуслуг и получить доступ к цифровым образовательным сервисам. Детей в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) будут регистрировать родители. Такой проект постановления правительства подготовлен Минцифры.

Как следует из документа, россияне старше 14 лет смогут зарегистрироваться в ЕСИА самостоятельно, а младше - с помощью законных представителей, например, родителей, уже являющихся пользователями портала госуслуг.

Цель - дать облегченный доступ детям к цифровым образовательным сервисам в рамках реализации эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды, уточняется в пояснительной записке к проекту. В то же время юридически значимые действия от имени детей смогут совершать только их законные представители.

"Для совершения в ЕСИА действий от имени несовершеннолетних их законными представителями проектом постановления предусматривается механизм связывания учетных записей несовершеннолетних и их законных представителей", - говорится в пояснительной записке.

Уточняется, что проект разработан во исполнение пункта 2 протокола совещания у председателя правительства России Михаила Мишустина от 16 июня 2021 года.