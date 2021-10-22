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22.10.2021 12:16
Рубрика: Культура

Российские деятели культуры номинированы на премию памяти Астрид Линдгрен

Текст: Наталья Лебедева
Международная премия памяти Астрид Линдгрен объявила список номинантов 2022 года. В него вошли 282 претендента из 71 страны. Россию в нем представляют одни из лучших современных авторов и художников, творящих для детей и подростков: Анна Старобинец, Анастасия Строкина, Алексей Олейников, Игорь Олейников, Нина Дашевская, Анастасия Архипова и многие другие. Имя победителя объявят 22 марта 2022 года.
Шведская писательница Астрид Линдгрен Фото: Юрий Простяков / РИА Новости Шведская писательница Астрид Линдгрен Фото: Юрий Простяков / РИА Новости
Шведская писательница Астрид Линдгрен Фото: Юрий Простяков / РИА Новости

В число номинантов также вошли Детская библиотека имени Сергея Михалкова (Красноярск), Детская библиотека имени Александра Пушкина (Санкт-Петербург), Российская государственная детская библиотека (Москва) и один из старейших литературных журналов для школьников "Костер".

Фото: kinopoisk.ru
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Кто же представляет Россию в этом престижнейшем списке, собравшем лучших представителей детской и подростковой литературы со всего мира? Писатель Нина Дашевская не нуждается в представлении, ее книгами "Около музыки", "Вилли" и "День числа Пи" зачитываются школьники всей страны.

Поэт и настоящий популяризатор современной подростковой литературы Алексей Олейников даже закостенелым скептикам доказал, что школьная литература может быть интересной. Его графический путеводитель по роману "Евгений Онегин" совершил маленькую революцию среди словесников, а комикс "Соня из 7 "Буээ" стал гимном современных школьников.

Писатель и переводчик Анастасия Строкина доказала, что детская книга может быть легкой, интересной, захватывающей и одновременно очень философичной. Ее книгами "Кит плывет на север", "Девятая жизнь кота Нельсона" и "Держиоблако" с первых строк покоряют и юных, и взрослых читателей.

Анна Старобинец, которую знали как автора фантастики и триллеров для взрослых, вдруг начала писать для детей и сразу же попала в десятку. Если ваши дети еще не читали ее "Зверский детектив", "Котлантиду" или "Страну хороших девочек", советуем срочно это исправить.

Александру Литвинову знают как автора познавательных книг для детей - "История старой квартиры", "Мы идем в музей", "Метро на земле и под землей: краткая история железной дороги в картинках".

Врач-нейрофизиолог, кандидат медицинских наук Светлана Лаврова со знанием дела пишет волшебные сказки и познавательные книги для детей.

Фото: Westend61 / gettyimages
Пять отличных новых детских книг российских авторов

Наших иллюстраторов представляют обладатель Золотой медали Андерсена Игорь Олейников, иллюстратор Сервантеса, Андерсена, братьев Гримм, Пушкина и Гомера Анастасия Архипова и Евгений Антоненков, известный оформлением книг Джанни Родари, Уильяма Теккерея, Алана Милна, Корнея Чуковского и Льюиса Кэрролла.

Также в списке лауреат российских и международных премий Татьяна Кормер, иллюстратор и художник кино и мультипликации Юлия Гудкова, иллюстратор книг Владислава Крапивина Евгения Стерлигова и лауреат множества международных премий Михаил Бычков, создавший такие образы как Питер Пэн, Ассоль и Пеппи Длинный Чулок.

Имя победителя определит жюри, состоящее из 12 человек. Это писатели, литературоведы, критики, библиотекари, которых назначит Национальный совет по культуре Швеции. Имя победителя объявят 22 марта 2022 года. Он получит главный приз - пять миллионов шведских крон (это более 580 тысяч долларов).

Справка "РГ"

Международная премия памяти Астрид Линдгрен была учреждена правительством Швеции после смерти знаменитой детской писательницы в январе 2002 года и за эти годы стала одной из престижнейших наград в области детской литературы. Ее главная цель - привлечь внимание мирового сообщества к литературе для детей и подростков. Она присуждается не только писателю или художнику за исключительный вклад в развитие детской книги, но и организациям за деятельность по пропаганде чтения.

Культура Литература

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