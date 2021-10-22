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22.10.2021 11:13
Рубрика: Власть

С 25 октября в Тверской области вводят QR-коды для посещения ТЦ

Текст: Элина Труханова

С 25 октября в Тверской области будет введена система предъявления QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от COVID-19 либо недавно перенесенное заболевание, при посещении крупных объектов розничной торговли, торговых и торгово-развлекательных центров.

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- Ситуация находится под контролем. С понедельника мы вводим систему QR-кодов для посещения крупных торговых и развлекательных центров. У нас будет возможность избежать жестких мер и закрытия экономики, если мы будем соблюдать масочный режим. Наша основная задача - снизить процент заболеваемости и увеличить количество вакцинированных людей, - заявил губернатор региона Игорь Руденя.

В облправительстве добавили, что для детей и подростков до 18 лет посещение учреждений будет возможно лишь в сопровождении взрослых, имеющих QR-код. При этом граждане обязаны иметь при себе паспорт и предъявлять его при сканировании QR-кода.

С 21 октября по 21 ноября в регионе также проходит месячник по контролю за соблюдением масочного режима. Проводятся проверки в общественных местах, в первую очередь в торговых центрах и на транспорте - как на городских и междугородних автобусных маршрутах, так и в электричках, поездах дальнего следования, в такси. При несоблюдении масочного режима штрафы для граждан составляют от тысячи до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 до 50 тысяч , для предпринимателей без образования юрлица - от 30 до 50 тысяч, для юрлиц - от 100 до 300 тысяч рублей.

Кроме того, в области запрещены мероприятия с численностью участников более 500 человек, а залы и трибуны разрешено заполнять только на 50 процентов.

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