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22 октября 2021 г.

Постановление губернатора Саратовской области от 22 октября 2021 года № 389 "О реализации Указа Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 года № 595"

Дата подписания 22 октября 2021 г.
Опубликован 22 октября 2021 г.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 года № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 г." (далее - Указ) постановляю:

1. Установить на территории Саратовской области период нерабочих дней с 27 по 29 октября 2021 года с сохранением за работниками заработной платы в дополнение к периоду нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября 2021 года, установленному Указом.

2. Руководителям органов исполнительной власти области определить численность сотрудников органов исполнительной власти области, работников подведомственных организаций, обеспечивающих с 27 по 29 октября 2021 года включительно функционирование этих органов и организаций.

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления области определить численность сотрудников органов местного самоуправления, работников подведомственных организаций, обеспечивающих с 27 по 29 октября 2021 года включительно функционирование этих органов и организаций.

4. Установить, что организации культуры, подведомственные министерству культуры области, в период с 27 октября по 7 ноября 2021 года работают в режиме, определенном в соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П "О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID‑19)".

5. Установить, что организации здравоохранения, подведомственные министерству здравоохранения области, в период с 27 октября по 7 ноября 2021 года работают в следующем режиме:

а) для поликлиник и иных структурных подразделений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях:

в рабочие дни (27-29 октября, 1-3 ноября) - с 08.00 до 20.00, прием вызовов на дом до 16:00;

в выходные и праздничные дни дежурным персоналом (30, 31 октября, 4-7 ноября) - с 09.00 до 17.00 по графику, прием вызовов на дом до 14.00;

б) для стационаров и иных структурных подразделений, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, - в круглосуточном режиме согласно графику.

6. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Саратовской области В.В.Радаев



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