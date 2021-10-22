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22 октября 2021 г.

Постановление правительства Саратовской области от 22 октября 2021 года № 902-П "О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П"

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области, предписания Главного государственного санитарного врача по Саратовской области от 22 октября 2021 года № 38 Правительство Саратовской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П "О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID‑19)" следующие изменения:

часть вторую пункта 1.5 изложить в следующей редакции:

"Запретить функционирование детских игровых площадок и игровых комнат для детей в помещениях, расположенных в объектах торговли (торговых центрах, торгово-развлекательных центрах, комплексах, универмагах, моллах и других), с 27 сентября 2021 года по 7 ноября 2021 года.";

часть четвертую пункта 1.7 изложить в следующей редакции:

"Установить, что с 11 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года запрещается оказание услуг по курению (использованию) кальянов в общественных местах в период с 23.00 до 6.00 местного времени.".

2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Вице-губернатор Саратовской области - Председатель Правительства Саратовской области Р.В.Бусаргин



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