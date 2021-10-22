Сенаторы предложили улучшить схему господдержки аграриев

Следует разработать методологию, по которой будет оцениваться эффективность мер господдержки сельского хозяйства, заявил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов.

"Механизм государственной поддержки производителей нуждается в совершенствовании. Необходима разработка методологии оценки эффективности мер господдержки сельского хозяйства, в том числе анализа эффективности льготного кредитования аграрного производства", - сказал Абрамов на парламентских слушаниях в Совфеде. В проекте рекомендаций слушаний "Механизмы стабилизации цен на агропродовольственном рынке РФ" указывается, что необходимо ускорить разработку "дорожной карты" для развития оптовых продовольственных рынков в регионах, а также внедрить комплексную систему по развитию электронного сельского хозяйства и цифровизации.

"Необходимо оцифровать все процессы производства, хранения, распределения и поставки конечному потребителю продукции агропромышленного комплекса, создать единую унифицированную систему управления цифровыми оптово-распределительными центрами со специальным функционалом для всех участников", - отметил сенатор.

Кроме того, следует увеличить посевные площади основных сельскохозяйственных культур и стимулировать инвестиционную активность, считают в Совете Федерации.