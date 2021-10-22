Сигаретный дым портит зрение - еще одно доказательство

О том, что сигаретный дым вреден, известно всем и давно. Однако, как показывают исследования, не все нюансы вреда учитываем мы в повседневной жизни. Когда закуриваем очередную сигаретку. А зря!

Ученые из Японского фармацевтического университета провели исследования об отрицательном влиянии сигаретного дыма на глаза человека. Выяснили, что табачный дым повреждает не только сетчатку, глазной нерв и хрусталик, но и роговицу глаз.

Автор исследований Ватару Оцу утверждает, что у активных курильщиков часто развивается синдром сухого глаза. В этом случае происходит покраснение глаз, их обезвоживание и сокращается защитная функция. Во время контакта эпителия роговицы с табачным дымом происходит накопление ионов железа на роговице, что убивает клетки эпителия.

В лабораторных условиях ученые воздействовали на культуру клеток сигаретным дымом. Через сутки у большей части клеток была повреждена мембрана, скопилось большое количество ионов железа в тканях и нарушен процесс клеточного деления.

В результате исследований было выяснено, что пассивные курильщики страдают не меньше активных. В целях защиты роговицы глаза в условиях табачного дыма ученые обнаружили химическое вещество, которое препятствует накоплению железа на роговице. Это способствует защите органов зрения.