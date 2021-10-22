СК поставил точку в расследовании уголовного дела Сергея Фургала

Сегодня некоторые СМИ сообщили о втором уголовном деле бывшего губернатора Хабаровского края. Но эту информацию СК пока не подтвердил, а по первому уголовному делу Сергея Фургала обвинили по целому списку тяжких уголовных статей: покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений, по найму, общеопасным способом, убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по найму, с целью скрыть другое преступление, незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, совершенное организованной группой.

По мнению СК, которое озвучила официальный представитель следственного ведомства Светлана Петренко, Сергей Фургал - организатор преступной группы, которая в 2004-2005 годах совершила покушение на убийство Александра Смольского и убийства Евгения Зори и Олега Булатова.

Ведомство Александра Бастрыкина подчеркивает, что эти преступление долго не могли раскрыть, и только в 2019 году "тщательный анализ всех ранее собранных материалов в совокупности с результатами экспертных исследований и другими доказательствами позволил следствию сделать однозначные выводы о причастности Фургала и других участников организованной преступной группы к вышеуказанным преступлениям, а также об их мотивах".

По версии СК, решения об убийствах были продвиктованы желанием продвинуть коммерческие интересы Фургала и его соучастников. Для расширения бизнеса Фургал и его компаньон Мистрюков открыли новые пункты по приему металлолома в Амурской области, а там таким же бизнесом занимался Смольский. Он стал конкурентом Фургалу. Чтобы вытеснить Смольского с рынка, Фургал и Мистрюков требовали от него изменения цен " и с этой целью неоднократно провоцировали конфликты, в том числе путем подачи заявлений в правоохранительные органы". Но ничего не вышло и было принято решение- устранить конкурента физически.

В гараж, где находился Смольский, бросили две гранаты, одна из которых взорвалась рядом с его воротами. Вторая граната попала внутрь, но не взорвалась. Поэтому Смольский выжил, хотя и долго лечился. После этого он, как и требовали обвиняемые, снизил закупочные цены на металл.

В СК рассказали, что исполнителя этого преступления нашли- это Марат Кадыров. Он задержан и арестован.

Вторая жертва Фургала и Мистрюкова - бизнесмен Зоря. Поводом к расправе стала неприязнь. Зоря выиграл суд по делу о железобетонном заводе, который купил коммерсант. По указанию Фургала и Мистрюкова бандиты убили Зорю. Его расстреляли за день до вынесения судебного решения. Исполнителем этого преступления стал Андрей Палей. Он под стражей. В СК объясняют, что Палей хотел пустить следствие по ложному следу. Поэтому он "имитировал внезапный конфликт с Зорей, в ходе которого и застрелил потерпевшего".

После убийства Евгения Зори, Фургала и его деловых партнеров - Николая Мистрюкова и Олега Булатова - задержали. Их подозревали в этом убийстве, так как про конфликт с Зорей знали многие. Но в 2004 году уголовное дело против них было прекращено из-за "недостаточности доказательств". Но своих компаньонов в организации этого убийства заподозрил бывший сотрудник милиции Олег Булатов. Тогда Фургал и Мистрюков дали указание убить вчерашнего компаньона. Киллером стал снова Палей.

- Булатов был расстрелян возле своего дома, где его еще живым обнаружила несовершеннолетняя дочь, которая вышла во двор дома после прозвучавших выстрелов. От полученных огнестрельных ранений он скончался на месте, - рассказали в ведомстве.

Остальным участникам организованной преступной группы - Николаю Мистрюкову, Марату Кадырову, Андрею Карепову, Андрею Палей - предъявлены обвинения.

В СК уверяют, что причастность Фургала и других участников организованной преступной группы к убийствам и покушению на убийство подтверждается многочисленными показаниями потерпевших, свидетелей и самих обвиняемых, заключениями судебных экспертиз, а также иными доказательствами в их совокупности.

Ещё в Следственном комитете рассказали, что Фургал во время следствия "сообщал о давлении со стороны следствия" и указывал, что его пытаются "склонить к заключению досудебного соглашения о сотрудничестве". Но СК уверено, что эти заявления не имеют под собой реальных оснований и расценены как попытки обвиняемого "затянуть срок предварительного расследования по уголовному делу, привлечь к себе внимание и дискредитировать работу следователей".