Создание одного места для арестанта в СИЗО подорожало до 6 миллионов рублей

Министр юстиции России Константин Чуйченко сообщил, что строительство новых следственных изоляторов стало обходиться дороже.

Если в 2016-2017 годах создание одного места для заключенного в СИЗО оценивалось в 2 миллиона рублей, то сейчас, по расчетам экспертов Минюста, расходы выросли до 6 миллионов. При этом глава ведомство особо подчеркнул, что ведомство работает над тем, чтобы снизить затраты на строительство СИЗО.

Как передает РИА Новости, заявление прозвучало на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. Глава ведомства представил депутатам параметры программы "Юстиция" до 2030 года. Она помимо прочего предусматривает и строительство новых следственных изоляторов. Отвечая на вопросы законодателей, министр юстиции пояснил, что создание новых СИЗО - "достаточно дорогая и непростая тема".

"Сейчас мы ведем расчеты и пытаемся определить норматив стоимости создания одного места содержания следственно-арестованного, - сказал он. - Могу сказать, что сейчас нам дают примерно 6 миллионов рублей. Мы с этим не согласны. Работаем над тем, чтобы это уменьшить. Но вот в заложенных проектах, которые у нас рождались в 2016-17 году, этот норматив составляет около 2 миллионов рублей. Понятно, что мы бы хотели построить новые следственные изоляторы и таким образом решить проблему".

Как уточнил Константин Чуйченко, программой планируется довести количество СИЗО, условия содержания в которых соответствуют российскому законодательству и международным стандартам, до 87,5 процентов. Также министр выразил надежду, что количество арестованных в России будет сокращаться. К 1 октября в СИЗО содержалось 124 тысячи человек.