Столица Афганистана осталась без электричества после взрыва

Столица Афганистана и нескольких ближайших провинций остались без электричества. Как сообщает AFP, примерно в 6 вечера по местному времени в пригороде Кабула произошел взрыв, в результате чего была повреждена линия электропередачи.

Аварийные работы на месте ЧП начнутся не сразу, а только, "когда позволит ситуация", заявили в местной энергетической корпорации. Пока же на предприятиях и в домах обеспеченных людей работают электрогенераторы.

Это уже второе отключение электричества за последний месяц. В прошлый раз Кабул, в котором проживают почти пять миллионов человек, остался без электричества 13 октября. Тогда причиной стали "технические проблемы".

Американское издание The Wall Street Journal ранее сообщало, что новое афганское правительство, сформированное талибами (запрещенное в России террористическое движение), не платит поставщикам за электричество.