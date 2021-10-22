Страховщики отмечают рост числа пациентов поликлиник среди молодых

Осенью россияне стали на 10% чаще обращаться к врачам, причем спрос на медицинскую помощь среди молодежи увеличился на 32%, среди граждан в возрасти от 36 до 60 лет - на 37%, а среди тех, кому за 60 - всего на 6,8%. Об этом говорится в исследовании компании "Страховой ДОМ ВСК".

Отмечается, что традиционно больше всего пациентов поликлиник и больниц среди женщин, которых к врачам обратилось этой осенью на 15% больше, чем в прошлом году. Рост обращений со стороны мужчин составил всего 2%.

В страховой компании подчеркнули, что спрос на медицинскую помощь растет пропорционально ухудшению эпидемиологической обстановки в стране. Также на увеличение обращений влияет повышенное внимание граждан к своему здоровью.

Ранее в Минздраве сообщили, что ситуация с коронавирусом в стране по-прежнему сложная, система здравоохранения работает с очень большой нагрузкой, помощь больным оказывают около 600-650 тысяч врачей.