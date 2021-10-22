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22.10.2021 17:40
Рубрика: Общество

Страховщики отмечают рост числа пациентов поликлиник среди молодых

Текст: Елена Манукиян
Фото: Комитет по информации и печати Курской области Фото: Комитет по информации и печати Курской области
Фото: Комитет по информации и печати Курской области

Осенью россияне стали на 10% чаще обращаться к врачам, причем спрос на медицинскую помощь среди молодежи увеличился на 32%, среди граждан в возрасти от 36 до 60 лет - на 37%, а среди тех, кому за 60 - всего на 6,8%. Об этом говорится в исследовании компании "Страховой ДОМ ВСК".

Фото: Константин Завражин/РГ
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Отмечается, что традиционно больше всего пациентов поликлиник и больниц среди женщин, которых к врачам обратилось этой осенью на 15% больше, чем в прошлом году. Рост обращений со стороны мужчин составил всего 2%.

В страховой компании подчеркнули, что спрос на медицинскую помощь растет пропорционально ухудшению эпидемиологической обстановки в стране. Также на увеличение обращений влияет повышенное внимание граждан к своему здоровью.

Ранее в Минздраве сообщили, что ситуация с коронавирусом в стране по-прежнему сложная, система здравоохранения работает с очень большой нагрузкой, помощь больным оказывают около 600-650 тысяч врачей.

Общество Здоровье Экономика Страхование Пандемия коронавируса COVID-19

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