Туристам откроют главную башню Соловков

В поселке Соловецком отреставрировали Никольскую башню кремля. Последний раз ремонт делали до революции. И только через сто лет началась ее реставрация - но работы затянулись, подрядчики менялись, бастион длительное время оставался в лесах. Открыть башню для туристов помогли реставраторы фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага.

- Это одна из главных башен монастыря - она встречает всех, кто прилетает на Соловки: на Никольскую башню открывается главный вид по дороге из аэропорта, - рассказал "РГ" замдиректора Соловецкого музея-заповедника Евгений Тютюков.

Туристов впечатляют Никольские ворота, на которых отреставрированы кованые элементы. Восстановлено все внутреннее убранство башни и деревянные перекрытия, воссозданы флигель и смотровая площадка. Кстати, создавалась эта площадка, конечно, не для туристов - на протяжении нескольких веков она позволяла монахам "держать на контроле" морское пространство на подходах к острову. А вот почувствовать себя в роли соловецких дозорных туристы смогут совсем скоро: башню планируется открыть для них в следующем сезоне. Сейчас решаются правовые вопросы по ее дальнейшей эксплуатации.

Никольская - первая башня Соловецкого кремля: ее начали возводить еще в XVI веке