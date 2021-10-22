Участники ОПГ похитили ювелирные изделия на 29 миллионов рублей

Организованная преступная группа состояла из семи человек.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что у бандитов были четко распределены роли. Организатор подыскивал магазины, реализующие ювелирные изделия, в Тамбовской и Волгоградской областях, Краснодарском крае, в Минеральных Водах, Железноводске и Новоалександровске Ставропольского края. Ночью преступники, используя различные приспособления, вскрывали замки на дверях или окнах и проникали в помещения, где похищали золотые изделия. Один из них оставался на улице, чтобы наблюдать за обстановкой и в случае необходимости предупредить сообщников.

В поселке Комаричи Брянской области они совершили разбойное нападение. Понравившийся им ювелирный магазин в период действия карантинных ограничений открывался только для выдачи заказов. Бандиты договорились о покупке кольца и дождались, когда продавец откроет им двери. Угрожая ножом, они связали ему руки пластиковым хомутом и забрали драгоценности. Общий ущерб превысил 29 миллионов рублей.

Их задержали сотрудники уголовного розыска при силовой поддержке Росгвардии. Часть похищенных ювелирных изделий изъята и возвращена законным владельцам. Они предстанут перед судом в Ставропольском крае.