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Рубрика: Общество

Ученые назвали самый эффективный продукт от депрессии

Текст: Андрей Васильев
Считается, что грибы полезны, когда речь идет о профилактике рака. Но оказалось, что они также способны значительно улучшить ваше эмоциональное здоровье.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В США провели исследование, в котором участвовали 24 тысячи человек. Отслеживались их пищевые привычки и изменения психического здоровья за 11 лет. Оказалось, что у тех, кто ел больше грибов, риск развития депрессии был на 43 процентов ниже, чем у тех, кто грибы не ел. Результаты исследования опубликованы в издании Journal of Affective Disorders.

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По словам профессора медицинского колледжа штата Пенсильвания Джибрила Ба, причина этого, вероятно, в многочисленных биологически активных соединениях, содержащихся в грибах, включая витамин B12, антиоксиданты и противовоспалительные аминокислоты, которые способствуют снижению депрессии и тревоги.

"Высокий уровень этих соединений может снизить риск окислительного стресса и, в свою очередь, уменьшить симптомы депрессии", - сказал он. Окислительный стресс - это дисбаланс в организме, который возникает, когда вы производите слишком много так называемых свободных радикалов, вызывающих воспаление, а в организме имеется недостаточно антиоксидантов, чтобы им противодействовать. Вот почему употребление в пищу продуктов с высоким содержанием антиоксидантов укрепляет ваше эмоциональное здоровье, поскольку позволяет снизить уровень окислительного стресса, отмечается в исследовании.

Ученый добавил, что особенно полезны грибы-вешенки. Уровень депрессии и тревоги также снижают печень, почки, красная фасоль и овсяные отруби.

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