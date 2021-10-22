Указ Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 г. N 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г."

Новости

Просьбу Facebook отсрочить взыскание 17 млн рублей рассмотрят в понедельник 20:35
Бундестаг: Необходим скорейший запуск "Северного потока-2" 20:35
Мурашко вручил госнаграды разработчикам "Спутника V" 20:27
Путин ответил на вопрос о начале поставок по "Северному потоку-2" 20:23
В НАТО утвердили всеобъемлющий план обороны территории альянса 20:13
Путин об Украине: Это тупик, и я не очень понимаю, как из него выйти 20:07
Брянская область введет QR-коды с 15 ноября 20:05
Путин пообещал усовершенствовать закон об иноагентах 20:02
Путин: Медведчука пытаются привлечь к ответственности за политическую позицию 20:00
Путин назвал условия нормализации ситуации в Афганистане 19:56
Патриарх Кирилл: Полноценное христианство в виртуальном пространстве невозможно 19:55
Пентагон провел успешные испытания гиперзвукового оружия 19:50
Суд рассмотрит дело оголившейся на фоне храма подруги таджикского блогера 19:43
Путин: Законодательство о гражданстве должно стать более либеральным 19:39
Инфляционные ожидания россиян в октябре выросли 19:34
Ижевские врачи спасли беременную со 100-процентым поражением легких 19:28
Путин рассказал, за что дал бы Нобелевскую премию мира Муратову 19:27
Утверждены новые стандарты для повышения эффективности госзакупок 19:21
В Москве пробки достигли 9 баллов 19:20
Путин прокомментировал слова Эрдогана о победителях Второй мировой 19:16
Путин: Наш консерватизм - это консерватизм оптимистов 18:55
Еще восемь регионов получат инфраструктурные кредиты 18:38
ВОЗ назвала число умерших от COVID-19 медиков 18:33
СМИ: Председателем Бундестага может стать женщина 18:33
Минпросвещения: Колледжи могут уйти на каникулы с 30 октября по 7 ноября 18:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
22 октября 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 242(8593)

Указ Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 г. N 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г."

Дата подписания 20 октября 2021 г.
Опубликован 22 октября 2021 г.

В целях недопущения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), укрепления здоровья граждан Российской Федерации, руководствуясь статьей 80 Конституции Российской Федерации и в соответствии со статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации, постановляю:

1. Установить с 30 октября по 7 ноября 2021 г. включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.

2. Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации с учетом положений настоящего Указа, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в субъекте Российской Федерации, вправе установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября 2021 г. и (или) продлить их после 7 ноября 2021 г. с сохранением за работниками заработной платы.

3. Правительству Российской Федерации определить режим работы федеральных учреждений культуры и здравоохранения в нерабочие дни, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящего Указа.

4. Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации определить режим работы организаций культуры и здравоохранения, находящихся на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, в нерабочие дни, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящего Указа.

5. Органам публичной власти, иным органам и организациям определить численность служащих и работников, обеспечивающих в нерабочие дни, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящего Указа, функционирование этих органов и организаций.

6. Правительству Российской Федерации и высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации предусмотреть за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации предоставление мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в связи с ухудшением ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и установлением нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г.

7. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин