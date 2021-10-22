В Беларуси могут ввести дополнительные стимулы для владельцев электромобилей

Наращивая мускулы атомной энергетики, в Беларуси ставят задачу и по расширению использования электротранспорта. На совещании, которое Александр Лукашенко провел 22 октября с участием правительства во Дворце независимости, данная тема была включена в повестку первоочередных задач, информирует пресс-служба главы государства.

Назвав переход на экологически чистый вид транспорта одним из наиболее перспективных направлений экономики, президент отметил, что это необходимо "как с позиции отсутствия достаточных объемов собственной нефти, так и с учетом запуска Белорусской АЭС". Он напомнил, что около года назад было принято решение о предоставлении ряда льгот для повышения заинтересованности населения в приобретении легковых электромобилей. Как считает правительство, эта практика себя оправдала. "Теперь назрела необходимость введения дополнительных стимулов", - полагает Лукашенко.

В круг первоочередных тем был включен и вопрос о создании уполномоченного органа по защите персональных данных. Дело в том, что еще в мае текущего года был подписан соответствующий закон. И теперь, уточнил глава государства, по оценке "правительства и Оперативно-аналитического центра, для его практической реализации и надлежащего контроля в указанной сфере необходимо создать отдельную структуру".

Заострил президент внимание кабинета министров и на темпах реализации ряда инвестиционных проектов, которые вызывают его обеспокоенность. "Мы не можем сорвать установленные сроки, потому что это значимые финансово-экономические потери. А сегодня как никогда на счету каждая копейка", - констатировал он.

Кстати, для детального рассмотрения этого вопроса на совещание были приглашены должностные лица, которые курировали многие из аналогичных проектов. Вместе с тем, Лукашенко дал понять, что ряд вопросов мог бы быть решен и без внимания главы государства. Тем более, подчеркнул он, есть и более неотложные проблемы, назвав в их числе продолжающуюся в стране борьбу с пандемией.