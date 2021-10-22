В "Ералаше" ответили на обвинение своего режиссера в педофилии

В пресс-службе детского юмористического киножурнала "Ералаша" прокомментировали арест режиссера Ильи Белостоцкого, работавшего, в частности, над проектом "Ералаш в кино" в рамках популярной франшизы.

Представители "Ералаша" подчеркнули, что давно не видели арестованного и тот "довольно продолжительное время работал над сторонними проектами".

"Мы его также давно не видели. И данные новости узнали из СМИ", - передают цитату "Известия".

В "Ералаше" акцентируют, что в киножурнале "работа режиссера предполагает разовую проектную занятость, и эта работа с нашей стороны всегда контролируется": "процесс съемок организован максимально безопасно", и на всех этапах производства всегда присутствуют родители юных актеров или их законные представители.

"В свою очередь, мы также заинтересованы в объективном расследовании дела", - отметили в пресс-службе.

Как выяснилось, Белостоцкий был задержан год назад и все это время находился в СИЗО. При обыске в доме режиссера обнаружены материалы скабрезного содержания с участием несовершеннолетних.

Позднее обвинения в адрес артиста были ужесточены до ч. 3 ст. 134 УК РФ - "Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста". По этой статье Белостоцкому грозит срок до десяти лет лишения свободы.