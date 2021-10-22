Новости

Лидер System of a Down Серж Танкян заболел коронавирусом 16:07
Гарри Ананасов прокомментировал обвинения в адрес режиссера "Ералаша" 15:42
Умерла народная артистка СССР Вера Кузьмина 15:24
Ридли Скотт рассказал о "Последней дуэли" 15:16
От COVID умер барабанщик "Автографа" и "Синей птицы" Сергей Криницын 14:52

В "Ералаше" ответили на обвинение своего режиссера в педофилии

Новости
    22.10.2021, 15:32
Текст:   Олег Усков

В пресс-службе детского юмористического киножурнала "Ералаша" прокомментировали арест режиссера Ильи Белостоцкого, работавшего, в частности, над проектом "Ералаш в кино" в рамках популярной франшизы.

Фото: kino-teatr.ru
Умерла народная артистка СССР Вера Кузьмина

Представители "Ералаша" подчеркнули, что давно не видели арестованного и тот "довольно продолжительное время работал над сторонними проектами".

"Мы его также давно не видели. И данные новости узнали из СМИ", - передают цитату "Известия".

В "Ералаше" акцентируют, что в киножурнале "работа режиссера предполагает разовую проектную занятость, и эта работа с нашей стороны всегда контролируется": "процесс съемок организован максимально безопасно", и на всех этапах производства всегда присутствуют родители юных актеров или их законные представители.

Фото: instagram.com/ halynahutchins
Оператор, погибшая от выстрела Болдуина, успела выложить видео со съемок

"В свою очередь, мы также заинтересованы в объективном расследовании дела", - отметили в пресс-службе.

Как выяснилось, Белостоцкий был задержан год назад и все это время находился в СИЗО. При обыске в доме режиссера обнаружены материалы скабрезного содержания с участием несовершеннолетних.

Позднее обвинения в адрес артиста были ужесточены до ч. 3 ст. 134 УК РФ - "Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста". По этой статье Белостоцкому грозит срок до десяти лет лишения свободы.

Новости

Чарли Кокс заявил, что готов драться за роль Сорвиголовы в MCU 13:53
Раненного актером Болдуином режиссера Соусу выписали из больницы 12:51
Кейт Уинслет и Марион Котийяр сыграют в фильме о фотомодели на войне 12:39
Актер Андрей Бурковский заявил, что ушел из МХТ им. Чехова 12:28
⧣ Россия
Фото: <a href="https://vk.com/ilya_belostotsky" rel="nofollow" target="_blank">Илья Белостоцкий/vk.com</a>
Режиссер "Ералаша" Белостоцкий арестован по обвинению в педофилии 21.10.2021
Disney перенес российские премьеры "Вечных" и "Последней дуэли" 21.10.2021
Умер клавишник "ДДТ" и солист "Синей птицы" Дмитрий Галицкий 21.10.2021
⧣ происшествия
Фото: instagram.com/ halynahutchins
Оператор, погибшая от выстрела Болдуина, успела выложить видео со съемок 10:51
Кинооператор, которую случайно застрелил Алек Болдуин, родилась в СССР 09:18
СМИ: Отца и продюсера Юлии Началовой госпитализировали с COVID 21.10.2021
⧣ скандалы
Фото: KinoPoisk
Между первой "Бэтвумен" и создателями сериала разгорелся скандал 21.10.2021
Ольга Бузова пообещала продолжить свою театральную карьеру во МХАТе 20.10.2021
Названа дата проведения "Золотого глобуса" в 2022 году 16.10.2021