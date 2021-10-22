В Финляндии штрафуют людей за отказ от тестирования на COVID-19

В уездном суде Хельсинки начато рассмотрение дела в отношении трех жителей, уклонившихся от тестирования на коронавирус. На очереди - еще более 60 человек. В Финляндии начинают активно применять правовую норму, вступившую в силу прошлым летом. По ней гражданин, сознательно или по небрежности уклонившийся от прохождения теста на ковид, может быть наказан штрафом.

Суммы взысканий варьируются от небольших до нескольких тысяч евро в случае, если будет доказан нанесенный вред другим людям из-за несделанного теста. Судебные дела сейчас заведены в основном против тех финнов, которые не прошли тест, вернувшись из-за границы. ПЦР-тесты стали обязательными во всех странах ЕС и за его пределами. В Норвегии с уклонистов берут свыше двух тысяч евро штрафа и еще примерно столько же за проживание в спецотеле на время карантина. А несколько человек в Норвегии получили тюремные сроки за несоблюдение карантина после поездок за рубеж. В Латвии объявили локдаун, комендантский час и удаленную учебу