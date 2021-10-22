В ФТС рассказали о росте товарооборота России в 2021 году

Восстановление внешнего товарооборота России идет быстрее, чем ожидалось в начале года. Об этом рассказал первый замруководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов на Международном таможенном форуме.

"Мы прогнозируем, что внешнеторговый товарооборот России в этом году превысит любой год, начиная с 2015 года, если не произойдет никаких существенных потрясений за оставшиеся 2 месяца", - сказал он.

По словам Давыдова, сейчас фиксируется рост цен на металлы, лес, зерно, продовольствие и нефтепродукты.

Кроме того, снижается зависимость бюджета от экспорта нефтепродуктов. "К 2024 году пошлины на нефть и нефтепродукты обнулятся, поэтому если 7-8 лет назад 2/3 в общих наших доходах составляли доходы нефтегазовые, скажем от экспорта нефти и газа, то сегодня ровно наоборот: 1/3 - экспортные платежи и 2/3 -импортные платежи", - отметил замглавы ФТС.

Давыдов подчеркнул, что в этом году значительно вырос импорт, поскольку люди стали покупать более дорогие вещи, а компании - более качественное оборудование. В целом ФТС удалось сделать внешнюю торговлю более прозрачной, а участники рынка стали заявлять стоимость продукции более достоверно, в результате чего увеличились поступления в бюджет, заключил он.

Международный таможенный форум проходит в Москве 21-22 октября. В этом году в мероприятии принимают участие 44 делегации - из 39 стран и пяти международных организаций. "Российская газета" является генеральным информационным партнером мероприятия.