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22.10.2021 13:51
Рубрика: Власть

В МЭР хотят стимулировать прямые контракты ритейлеров с аграриями

Текст: Дмитрий Гончарук
Чтобы сократить излишние цепочки посредников, которые влияют на цены, следует простимулировать прямые контракты между торговыми сетями и сельхозпроизводителями. Такое мнение высказал директор департамента секторов экономики минэкономразвития Максим Колесников.
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

"[Предлагаем] cтимулировать прямые контракты торговых сетей и сельхозпроизводителей, позволяющие сократить излишние посреднические цепочки", - сказал Колесников на парламентских слушаниях в Совете Федерации, посвященных механизмам стабилизации цен на агропродовольственном рынке.

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Среди долгосрочных мер в МЭР предлагают поддержать личные подсобные хозяйства, особенно в части производства картофеля и плодоовощной продукции. Кроме того, там хотят стимулировать вовлечение аграриев в механизмы страхования, снизить административные барьеры, которые мешают им получать меры господдержки. Еще одна мера - формирование федерального проекта по овощам.

Одна из краткосрочных мер - оперативный мониторинг и анализ цен на еженедельной основе. По словам Колесникова, это надо делать "по всей цепочке формирования добавленной стоимости в целях своевременного выявления и пресечения злоупотребления доминирующим положением, как производителей, так и торговых сетей".

Еще одна мера - расширить торговые форматы. "Это межрегиональная торговля, ярмарки, чтобы максимально настроить режимы взаимодействия производителей и потребителей, сократив цепочку перекупщиков", - пояснил Максим Колесников.

Власть Работа власти Правительство Минэкономразвития Цены на продукты Господдержка АПК

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